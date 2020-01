Nueve años después, Egipto lava la cara a la plaza icono de la revolución

En vísperas del noveno aniversario de la revolución que acabó con tres décadas de Hosni Mubarak, en la céntrica plaza Tahrir de El Cairo no se oyen consignas ni demandas de cambios sino excavadoras y hormigoneras con las que el Gobierno quiere convertir el espacio en un oasis "arqueológico y turístico".



Palmeras, olivos, cuatro estatuas de carneros faraónicos y hasta un obelisco forman parte del controvertido proyecto para cambiar la imagen del que fue el epicentro de las revueltas populares de 2011, una fecha que se recordará en Tahrir con decenas de efectivos de seguridad para evitar en la plaza cualquier movilización.



Pese a que las protestas están prohibidas, el pasado septiembre las inmediaciones de Tahrir volvieron a acoger limitadas pero significativas manifestaciones contra el presidente Abdelfatah al Sisi, que llevaron al arresto de unas 4.000 personas en todo el país, según organizaciones y abogados de derechos humanos.



Muchos activistas permanecen en prisión desde entonces y otros consultados por Efe prefieren no hablar en vísperas del aniversario de la revolución, a la que en 2013 siguió un golpe de Estado militar contra el islamista Mohamed Mursi y que llevaría a Al Sisi al poder.



LA NORMAL ANORMALIDAD



El paso de peatones y el frenético ir y venir de coches, taxis y camionetas continúa ante al gran número de efectivos desplegados en cada entrada a Tahrir, algunos fuertemente armados y con el rostro cubierto por pasamontañas, y da una sensación de normalidad ante algo que quizás han visto demasiadas veces como para sorprenderse.



Una de las plazas "más famosas de Egipto y del mundo", en palabras del ministro de Vivienda, Asem al Yazar, acoge estos días a vendedores ambulantes, niños que persiguen a transeúntes apurados para tratar de ganarse unas monedas a cambio de un paquete de pañuelos y grupos de jóvenes matando el tiempo.



Lo que sí llama la atención son las vallas amarillas que ocultan la isleta del centro de Tahrir, que no logra esconder una estructura de cemento a medio hacer que sobresale por encima, rodeada de andamios.



Poco se ha hecho público sobre el plan lanzado el pasado agosto, a excepción de que se quitarán los carteles de las fachadas de ciertos edificios "distinguidos", se optará por la jardinería y un gran obelisco del faraón Ramsés II (1304-1237 a.C.) presidirá la plaza, según anunció en octubre el ministro de Vivienda.



Dos meses más tarde, se dio a conocer que se incorporarían a la decoración cuatro estatuas de carneros procedentes de Luxor (sur), lo que generó críticas entre internautas y arqueólogos, e incluso el Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales llegó a interponer una demanda contra las autoridades.



Muchos denunciaron entonces los peligros a los que estarían expuestas estas reliquias faraónicas en un sitio público con una elevada contaminación atmosférica y vibraciones por el tráfico.



EL PROYECTO



El gobernador de la capital, Jaled Abdel Aal, argumentó esta misma semana que el obelisco y los caprinos que tendrá la plaza mantendrán viva la "personalidad faraónica" de la zona, especialmente después de que finalice el traslado de piezas del Museo Egipcio del Cairo, en un lateral de Tahrir, al nuevo Gran Museo Egipcio a las afueras de la ciudad.



Se espera que las reliquias lleguen desde Luxor a finales de enero y los pintores ya casi han acabado de colorear de beige las fachadas de las viviendas y tiendas que dan a la plaza, además de otros importantes edificios que se asoman a ella como la sede de la Liga Árabe o la mezquita de Omar Makram, detalló Aal.



"La plaza Tahrir es ese lugar destacado al que todos y cada uno de los dirigentes siempre quieren poner su toque y después de la revolución, por supuesto, la plaza Tahrir tomó otra dimensión", destaca a Efe el arquitecto e investigador urbanístico Amhed Zaazaa, cofundador del grupo de entorno edificado "10 Tooba".



Tras los cambios políticos de 2011 y 2013, las autoridades optaron por la simplicidad y colocaron en la rotonda una enorme bandera, recordó el experto.



No ve nada malo en darle un lavado de cara a la icónica plaza, pues en la actualidad "no hay relevancia" en la rotonda que ha quedado despojada de su carácter revolucionario.



Sin embargo, este planificador urbano no acaba de entender el "simbolismo" de los "abstractos" carneros que restan dinamismo a la plaza y defiende que, si se hubiese optado por otras estatuas nuevas, quizás se hubiese evitado "todo este escándalo".



Considera el diseño como "antiguo", muy en línea con el de la plaza Trafalgar de Londres, y alerta de su falta de accesibilidad por estar "toda rodeada de vallas".