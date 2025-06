Nueve países poseen armas nucleares en 2025

Nueve países actualmente afirman tener armas nucleares o se cree que las poseen.

Los primeros en tener armas nucleares fueron los cinco estados originales con armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

Los cinco son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, que compromete a los países que no tienen armas nucleares a no construirlas ni obtenerlas, y a aquellos que sí las tienen a "buscar negociaciones de buena fe" con el objetivo del desarme nuclear.

Los rivales India y Pakistán, que no han firmado el TNP, han acumulado arsenales nucleares a lo largo de los años. India fue el primero en realizar una prueba nuclear en 1974, seguida de otra en 1998. Pakistán siguió con sus propias pruebas nucleares solo unas semanas después.

Israel, que tampoco ha firmado el TNP, nunca ha reconocido tener armas nucleares, pero se cree ampliamente que las posee.

Corea del Norte se unió al TNP en 1985, pero anunció su retirada del tratado en 2003, citando lo que llamó agresión de Estados Unidos. Desde 2006, ha llevado a cabo una serie de pruebas nucleares.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es solo para fines pacíficos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Teherán no está buscando activamente la bomba ahora. Pero en los últimos años ha estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, cerca de los niveles de grado armamentístico del 90%.

En una evaluación anual publicada esta semana, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo estimó que los nueve países tenían los siguientes arsenales de ojivas nucleares militares a partir de enero:

Rusia: 4,309

Estados Unidos: 3,700

China: 600

Francia: 290

Reino Unido: 225

India: 180

Pakistán: 170

Israel: 90

Corea del Norte: 50