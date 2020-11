Obama descarta un posible cargo en el gobierno de Biden: "Michelle me dejaría"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) descartó aceptar un hipotético puesto en el futuro Gobierno que forme el que fuera su vicepresidente, Joe Biden, tras ganar las elecciones del pasado 3 de noviembre y bromeó: "Michelle me dejaría", en una entrevista con la cadena CBS.

Biden "no necesita mi consejo, y le ayudaré de la manera que yo pueda. Ahora, no planeo trabajar de repente en el personal de la Casa Blanca o algo así", dijo Obama, ante lo que la entrevistadora de la CBS preguntó: "¿Ningún puesto en el Gobierno para usted?".

Y el exmandatario contestó: "Hay cosas que no haría porque Michelle (su esposa) me dejaría. Sí, diría '¿Qué? ¿Vas a hacer qué?", bromeó.

La entrevista, que es la primera de Obama que se emite desde que el 7 de noviembre las proyecciones de los medios de comunicación dieran como ganador en los comicios presidenciales a Biden frente al ahora mandatario saliente, Donald Trump, que aún no ha aceptado su derrota, fue grabada el miércoles pasado.

Obama se encuentra de promoción del primer volumen de las memorias sobre su Presidencia "A Promised Land", que saldrá a la venta el martes.

OBAMA, DECEPCIONADO CON LOS REPUBLICANOS

Sobre la situación actual en el país y el hecho de que Trump no acepte su derrota electoral, al tiempo que promueve teorías conspiratorias sobre un presunto fraude en los comicios, Obama se mostró decepcionado por el papel desempeñado por algunos legisladores republicanos.

Interrogado por la entrevistadora sobre qué le dice el hecho de que 72 millones de electores votaran por Trump, el primer presidente afroamericano de la historia de EE.UU. apuntó que esto demuestra que el país todavía está "profundamente dividido".

"El poder de ese punto de vista alternativo está presente en los medios de comunicación que esos votantes consumen, tiene mucho peso", reflexionó.

Y admitió que esto le preocupa. "Es muy complicado para nuestra democracia funcionar si estamos operando sobre dos bases diferentes de hechos", indicó Obama; ante lo que la entrevistadora comentó que parece que no va a haber una transición de poder pacífica y recordó cómo su predecesor en el cargo, el republicano George W. Bush (2001-2009), y el fallecido legislador conservador John McCain lo felicitaron cuando llegó a la Casa Blanca.

"No pudo ser más gentil", recordó Obama, quien, no obstante, zanjó que "Joe Biden será el próximo presidente de EE.UU., Kamala Harris será la siguiente vicepresidenta. No hay ningún fundamento legal" para las alegaciones de Trump.

A ese respecto, fue interpelado sobre el apoyo que el presidente saliente está obteniendo por parte de miembros del Partido Republicano, que no están poniendo en duda sus acusaciones sin pruebas de que ha habido fraude electoral.

"Y eso ha sido decepcionante -subrayó Obama-, pero ha sido algo normal en estos últimos cuatro años. Obviamente no piensan que hubiera un fraude porque no dijeron nada durante los primeros dos días, pero hay un daño en esto, porque lo que ocurre es que la transición pacífica del poder, la noción de que cualquiera de nosotros que sea elegido para un cargo, tanto si es un rescatador de perros como un presidente, sirve a la gente. Es un trabajo temporal".

UN RESPIRO TRAS LA PRESIDENCIA

A lo largo de la entrevista, Obama evocó algunos momentos de su Presidencia y el momento en que dejó la Casa Blanca en enero de 2017.

"Cuando se acabó mi Presidencia pasaron dos cosas: Una fue, objetivamente, que tenía más tiempo", afirmó el exmandatario.

"Pero la segunda -destacó-, es que (Michelle) pudo dejar algo del estrés que sentía de tener que hacer todo bien todo el tiempo. Yo era observado todo el tiempo".

"Sabe, ella respiró aliviada después de estar manteniéndola (la respiración) durante casi diez años en ese punto", dijo Obama.