Obliga Kilauea a cierre de parque

HONOLULU.- La expulsión más reciente de fuentes de lava de un volcán en Hawai alcanzó el martes los 300 metros (1.000 pies) de altura, provocando el cierre temporal de un parque nacional y de un tramo de una importante autopista debido a la caída de ceniza y fragmentos volcánicos vítreos.

Kilauea, en la Isla Grande de Hawai, ha deslumbrado a residentes y visitantes durante más de un año con una erupción intermitente que periódicamente expulsa imponentes fuentes de lava.

Se trata del 43 episodio de la erupción desde que comenzó en diciembre de 2024. Una transmisión en vivo mostró dos fuentes de lava de color rojo brillante y una columna de humo. De momento se desconoce cuánto durarán las fuentes. Algunos episodios han durado unos días y otros algunas cuantas horas.

Como en anteriores ocasiones, la roca fundida quedó confinada dentro del cráter de la cumbre de Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, y no ha puesto en riesgo alguno a viviendas ni edificios.

Pero las fuentes de lava causaban otros problemas a comunidades vecinas y en una carretera donde se registró la caída de ceniza y fragmentos volcánicos, conocidos como tefra. La tefra motivó cierres temporales en el parque nacional, cerca de la cumbre, y un cierre parcial de la autopista 11 a ambos lados del parque.

Funcionarios del condado de Hawai también instalaron un albergue en el gimnasio de un distrito para residentes y turistas afectados por el cierre de la autopista o la caída de tefra.

Poco después de su apertura, no había nadie en el albergue, informó Tom Callis, portavoz del condado.