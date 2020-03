Obreras conmemoraron el Día de la Mujer 90 años antes que la ONU

En 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para promover la equidad de género y proclamar la igualdad como un derecho humano. Esta promulgación se llevó a cabo durante el Año Internacional de la Mujer (1975).

Durante esta cobertura, EL UNIVERSAL dio cuenta cómo se conmemoró hace apenas 45 años el 8M en países como Rusia, entonces la URRS, donde hombres y mujeres intercambiaron roles; mientras que en Cuba entró en vigor el "Código Antimachismo", en el que se establecía que a partir de entonces el divorcio era un acuerdo mutuo y se exigía a los hombres participar en las tareas domésticas.

También, se recordó que, aunque esta fecha no se creó el Día Internacional de la Mujer, sí se conmemoró 90 años antes de ser declarado en la ONU. El registro data de 1930 en la Comarca Lagunera, entre mujeres campesinas.



Día Internacional de la Mujer

12 de marzo de 1975. El 8 de marzo, como fecha, no tiene nada que ver con el Año Internacional de la Mujer, aunque el contenido sea el mismo. Ese día se celebra por las organizaciones revolucionarias desde hace 65 años, y fue instituido en 1910 en un Congreso de mujeres obreras, a iniciativa de la revolucionaria alemana Clara Zetkin.

Se estableció, no con el propósito de festejar u homenajear a las mujeres; muy lejos del significado que hoy tienen fechas comerciales explotadas por los promotores de la sociedad de consumo. La idea que se tuvo fue destacar los problemas de la mujer trabajadora y de la mujer en general, que a partir de la revolución industrial empieza a tomar conciencia de su triple papel como madre, trabajadora y ciudadana.

No, no se inventó en México el Día de la Mujer, pese a que tan dados somos a andar inventando fiestas con el menor motivo. Ni tampoco, haber inventado aquí lo que ya estaba inventado tuvo nada que ver con la designación que se hizo de este 1975 como Año Internacional de la Mujer. El motivo por el cual se escogió este año fue que en él se cumplen 30 años de haberse fundado la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que fue la organización que presentó ante la ONU esta iniciativa en el año de 1972, misma que se aceptó y acordó en asamblea general.

Este día, 8 de marzo, se conmemora en muchísimos países del mundo, especialmente en los países socialistas; en México empezó a celebrarse desde 1930, en diferentes entidades de la república. La primera vez de la que se tiene noticia fue en la Comarca Lagunera, entre mujeres campesinas. En Mérida, Yucatán, la maestra Rosita Torre, primera mujer regidora que tuvo México, llevó la celebración a Mérida, Yucatán. En Uruapan, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Mazatlán, en el Estado de México, se celebró desde tiempos del general Cárdenas y se sigue celebrando hasta la fecha.

El Frente Único pro Derechos de la Mujer, poderosa organización que llegó a tener varios cientos de miles de afiliadas, conmemoraba todos los años el 8 de marzo como su máxima celebración. También en tiempos del general Cárdenas, llegó a celebrarse en Bellas Artes con gran asistencia. No se hacía trabajo para un solo día sino que se hacían jornadas con diferentes actos públicos. Se aprovechaba, aparte de las demandas de la mujer, que estaban en primer lugar, para efectuar demostraciones de solidaridad internacional, de lucha contra el fascismo, por la paz. Durante la guerra de España se exaltaba la lucha de las mujeres españolas contra los agresores fascistas.

En todas las instituciones u organizaciones políticas progresistas se celebró siempre el 8 de marzo; por ejemplo, en las normales rurales. Cuando el Frente femenil decayó, aún siguió conmemorándose, aunque fuera del sexenio cardenista jamás contó con apoyo oficial. Hoy, que resurge con perspectivas la lucha de la mujer por contar con igualdad de oportunidades y de participación al lado del hombre, vuelve a cobrar ímpetu una fecha que resume el contenido de las demandas. No estamos en contra de que en México se haya puesto otra fecha con el nombre de Día de la Mujer; pero nos sentimos más identificadas con el 8 de marzo aquéllas que no creemos en homenajes ni en fiestas, sino en un día con verdadero significado combativo, y que aparte de su tradición de más de medio siglo, tiende un lazo de hermandad entre todas las mujeres del mundo que se agrupan en torno a los mismos objetivos.