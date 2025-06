Observadores en Siria y Líbano contemplan el conflicto entre Israel e Irán

DAMASCO, Siria (AP) — En un parque con vista a Damasco, Khaldoun Hallak, de 25 años, ha pasado las últimas noches con sus amigos, bebiendo yerba mate, picando frutos secos, fumando pipas de hookah y observando el cielo en busca de misiles que cruzan por encima.

"Hemos pasado por 14 años de guerra, y esta es la primera vez que Siria no tiene nada que ver con ella y sólo somos espectadores", afirmó Hallak.

Desde que Israel lanzó una serie de ataques contra Irán la semana pasada e Irán respondió con ataques de misiles y drones contra Israel, los países vecinos han estado en la trayectoria de vuelo.

Fuera del alcance

Misiles y drones derribados han caído en Siria, Líbano e Irak, dañando casas, provocando incendios y, según se informa, matando a una mujer en Siria. Pero esos países hasta ahora no han sido arrastrados directamente al conflicto, que hasta el martes ha matado al menos a 224 personas en Irán y 24 en Israel, y muchos en sus poblaciones, cansadas de la guerra, esperan que siga siendo así.

En Líbano, que aún se está recuperando de la guerra del año pasado entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, videos que circulan en las redes sociales han mostrado a personas bailando y bebiendo en azoteas al tiempo que los proyectiles cruzan el cielo de fondo.

Firas Maksad, director gerente para Oriente Medio y África del Norte en el Eurasia Group, una organización de consultoría de riesgos con sede en Nueva York, estaba de visita en Líbano cuando estalló el conflicto y asistía a una boda cuando un desfile de misiles comenzó a iluminar el cielo mientras el DJ tocaba el éxito disco de ABBA "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Publicó un video de la escena que se volvió viral.

"Sin duda, la mayoría en Líbano y también en Siria están muy satisfechos de estar fuera del alcance de esto", comentó Maksad.

Sensación de alivio al ya no estar en el centro de atención

Para algunos en la región, también hay una medida de satisfacción por el sufrimiento ajeno al ver a ambos lados intercambiar impactos.

Hay una expresión siria que literalmente se traduce como "el colmillo de un perro en la piel de un cerdo". Significa que dos personas percibidas como despreciables están peleando entre sí. La frase ha surgido con frecuencia en las redes sociales cuando los sirios expresan sus sentimientos sobre el conflicto entre Israel e Irán.

Observando desde el parque

Muchos sirios resintieron la intervención contundente de Irán en apoyo del expresidente Bashar Assad durante la guerra civil del país, pero también están enojados por las incursiones y ataques aéreos de Israel en Siria desde la caída de Assad. La población siria, mayoritariamente suní, también simpatiza ampliamente con los palestinos, particularmente con los civiles muertos y desplazados por la guerra en curso en Gaza.

"Que Dios ponga a los opresores unos contra otros", dijo Ahmad al-Hussein, de 18 años, en Damasco, quien estaba sentado en un parque con amigos esperando ver pasar misiles el lunes por la noche. "Espero que continúe. Nos han perjudicado ambos".

Hallak compartió ese sentimiento.

"Cada vez que vemos un misil subir, decimos, que Dios eche gasolina a este conflicto", expresó. "Si un lado es impactado, estaremos felices, y si el otro lado es golpeado, también estaremos felices. Sólo nos molestará si hay una reconciliación entre ellos".

En Líbano, donde la guerra del año pasado entre Israel y Hezbollah mató a más de 4.000 personas, incluidos cientos de civiles, y dejó destrucción en amplias zonas del sur y este del país y en los suburbios del sur de Beirut, algunos ven retribución en las imágenes de edificios destruidos en Tel Aviv.

Hezbollah permanece en gran medida en silencio

Un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos puso fin a la última guerra entre Israel y Hezbollah en noviembre. El grupo político-paramilitar libanés, que perdió gran parte de su liderazgo y arsenal en el conflicto, ha permanecido en gran medida en silencio desde entonces y no ha dado indicios de que tenga la intención de unirse a la refriega entre Israel e Irán.

Las fuerzas israelíes han continuado ocupando varios puntos fronterizos en el sur de Líbano y llevando a cabo ataques aéreos regulares en lo que Israel dice son instalaciones de Hezbollah desde el alto el fuego.

"Por supuesto que estoy en contra de la ocupación israelí, e Irán es un país islámico que se enfrenta a ella", dijo Hussein al-Walid, de 34 años, un soldador en la ciudad costera sureña de Sidón.

El eje de Irán

A pesar de las dramáticas escenas de edificios reducidos a escombros en Israel, Teherán y otras ciudades iraníes han recibido un peor castigo, y otros países de la región, incluido Líbano, aún podrían ser arrastrados al conflicto.

Caroline Rose, directora del think tank New Lines Institute con sede en Washington, dijo que aunque parece "claro que los grupos respaldados por Irán en toda la región, particularmente Hezbollah, simplemente no tienen la capacidad" para entrar en la refriega, Israel podría decidir expandir el alcance de su ofensiva más allá de Irán.

Uno de los objetivos anunciados por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue eliminar el "eje del terrorismo" de Irán, la coalición de grupos armados respaldados por Teherán en toda la región conocida como el "Eje de la Resistencia".

Ese objetivo "es ambiguo y ofrece a Israel el espacio operativo para expandir esta guerra a países que considera que albergan grupos armados respaldados por Irán, sin importar cuán débiles puedan ser", dijo Rose.

Al-Walid desestimó la posibilidad de una nueva guerra en Líbano.

"La guerra ya está presente en Líbano", afirmó. "Israel no está cumpliendo con el acuerdo y está atacando todos los días".

Gritos de júbilo

Hassan Shreif, un estudiante de 26 años de la ciudad de Baalbek en el este de Líbano, donde Hezbollah tiene una fuerte base de apoyo, dijo que después de la guerra del año pasado en Líbano y las grandes pérdidas sufridas por el grupo político-paramilitar, muchos de sus seguidores "estaban claramente angustiados y no se sentían reivindicados".

"Así que cualquier cosa, incluso una ventana rota en Tel Aviv, es (ahora) una victoria para ellos", comentó. Cada vez que los misiles iraníes pasan por encima, dijo, la gente en el área estalla en gritos de júbilo.

Al mismo tiempo, señaló Shreif, "siempre hay un grupo silencioso abrazando el muro, como decimos en árabe, caminando con cuidado y rezando para que nos mantengamos al margen".