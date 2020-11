Ocasio-Cortez dice que Trump "ya está avivando las llamas de la violencia"

La joven congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez acusó este jueves al mandatario saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar "avivando las llamas de la violencia" en lugar de facilitar una transición pacífica de la presidencia hacia al presidente electo, Joe Biden.



"El presidente Trump ya está avivando las llamas de la violencia como ha hecho durante varios años, como hemos visto con el escrutinio de los votos en Filadelfia, con su retórica y sus ataques contra nuestras instituciones y nuestro sistema", dijo la política de origen puertorriqueño tras ser preguntada si creía que habría una transferencia pacífica de la presidencia.



En concreto, la congresista se refirió a un supuesto plan para atacar el pasado 5 de noviembre el Centro de Convenciones de Pensilvania, donde se lleva a cabo el conteo de votos en esa ciudad, que fue denunciado por la filial de la cadena ABC en la zona y que citó a fuentes de las policía de Filadelfia (Pensilvania),



Ocasio, la cara más visible de la izquierda demócrata en el Congreso de EE.UU., advirtió durante una asamblea telemática de que "cuanto más tiempo siga (Trump) negando la realidad, más seguirá perturbando nuestra sociedad".



Asimismo, hizo referencia al jefe de la minoría del Partido Republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, que apoya las denuncias de Trump de que ha existido fraude electoral y de que él es el ganador de los comicios celebrados el pasado 3 de noviembre.



"No parece que quiera reconocer los resultados de nuestras elecciones libres y es algo egoísta, débil y es reprobable, porque lo que están haciendo todos estos individuos, al no reconocer los resultados de nuestra elección, es poner sus intereses egoístas, una vez más, por delante de nuestro país", agregó.



Ocasio Cortez, que logró la reelección en los comicios, también dedicó parte de la asamblea vecinal a advertir sobre el peligro de una nueva oleada del coronavirus SARS-COV-2 en Nueva York, que hasta ahora parece estar consiguiendo campear el temporal que afecta a prácticamente todo el país.



Varios barrios de su distrito electoral, en Queens, han sido puestos en alerta amarilla por las autoridades, debido al registro de brotes.



"Si no contribuimos y cumplimos con nuestra parte para contener el virus, crecerá fuera de control y nos encontraremos al borde del precipicio de una posible situación de cierre" dijo Ocasio Cortez.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha vuelto a imponer varias restricciones a la actividad económica y a la celebración de reuniones, que entrarán en vigor este viernes, tras un aumento de casos positivos de coronavirus y de personas hospitalizadas en todo el estado y las regiones vecinas.



Nueva York, que fue el estado más afectado por el coronavirus en los primeros meses de la crisis en EE.UU., ya no tiene las cifras más altas de casos acumulados -536.000, por detrás de Texas, California y Florida- pero sí de fallecidos, casi 34.000, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.