Rusia derriba Drones en Enfrentamiento con Ucrania

Las baterías antiaéreas rusas interceptaron y destruyeron 158 drones ucranianos durante la noche, incluidos dos sobre la ciudad de Moscú y otros nueve en la región de la capital, informó el Ministerio de Defensa el domingo.

En la región de Kursk, a donde Ucrania ha enviado a sus fuerzas en los últimos meses en una de las mayores incursiones en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, 46 drones fueron destruidos. Otros 34 fueron sobre la región de Bryansk, 28 en la región de Voronezh y 14 más en Belgorod, todas estas zonas fronterizas con Ucrania.

También se derribaron drones en zonas más alejadas de la frontera, incluidos dos en la región de Tver, al noroeste de Moscú, y en la región de Ivanovo, al noreste de la capital rusa. El ministerio de Defensa ruso señaló que se interceptaron drones en 15 regiones, mientras que otro gobernador afirmó que en su región también se derribó una aeronave no tripulada.

El alcalde de Moscú Serguéi Sobyanin dijo dijo que los restos de uno de los dos drones derribados sobre la ciudad provocaron un incendio en una refinería.

Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that falling debris from one of the two drones shot down over the city caused a fire at an oil refinery.

Los ataques ucranianos con drones han llevado los combates lejos del frente y hacia el corazón de Rusia. Desde inicios del año, Ucrania ha incrementado sus ataques aéreos sobre territorio ruso, concentrándose en refinerías y terminales petroleras con el objetivo de frenar la ofensiva del Kremlin.

En Ucrania, ocho de los 11 drones que lanzó Rusia fueron derribados, según la fuerza aérea ucraniana.

Una persona murió y otras cuatro sufrieron lesiones durante una ofensiva en la región de Sumy, informaron las autoridades locales. Además, cinco personas resultaron heridas debido a los ataques de artillería en la región nororiental de Járkiv, señaló el gobernador Oleh Syniehubov.