Ofensiva israelí mata a 4

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Deir Al-Balah, Franja de Gaza.- Residentes palestinos de Gaza, devastados por la guerra, huyeron el lunes de viviendas y negocios luego que ataques israelíes y fuego de tanques de guerra mataran al menos a cuatro personas, incluyendo dos niños, informaron autoridades hospitalarias, una semana después que una delegación de Estados Unidos pidiera a Israel reducir los ataques.

Tras las advertencias de evacuación del ejército israelí, un ataque impactó una estructura en el campamento de refugiados de Bureij, Gaza. Una familia no pudo huir y un niño de 4 años murió, según el Hospital Awda, a donde fue trasladado. Su madre y su hermana resultaron heridas. No hubo comentarios del ejército israelí.

Ataques israelíes alcanzaron otras tres edificaciones en todo el territorio luego que, de acuerdo con los propios residentes, se les hicieron advertencias de evacuación. Algunas personas salieron corriendo, entre ellas madres cargando a sus hijos, y otras se desplazaron entre los escombros en sillas de ruedas o con bastones.

El ejército israelí aseguró que llevó a cabo ataques en el campamento de refugiados de Shati, en Ciudad de Gaza, y en Deir al-Balah después de las emisiones de advertencia, apuntando a lo que describió como dos instalaciones de almacenamiento de armas de Hamás dentro de mezquitas.

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Un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque israelí en Jan Yunis.

Aunque los combates intensos en Gaza han disminuido desde el alto al fuego en octubre, los ataques aéreos israelíes han matado al menos a 1,288 palestinos.