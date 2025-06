Ola de calor en India desafía la vida diaria y la salud pública

NUEVA DELHI (AP) — Una ola de calor abrasador barría el norte de India con temperaturas por encima de lo normal, lo que complicaba la rutina cotidiana y generaba preocupaciones de salud.

El mercurio subió el lunes a 47,3 grados Celsius (117 grados Fahrenheit) en Sri Ganganagar, una ciudad desértica en el estado noroccidental de Rajasthan, según el Departamento Meteorológico de India.

El récord para el país es de 51 ºC (124 ºF), establecido en mayo de 2016 en la ciudad de Phalodi, en Rajasthan.

El calor abrasador no es sólo una incomodidad estacional, sino que subraya un desafío creciente para la infraestructura de salud del país, que ya está sobrecargada. Una exposición prolongada a temperaturas extremas a menudo causa golpes de calor, afectando principalmente a los pobres, trabajadores al aire libre, niños y ancianos.

El año pasado, una ola de calor que duró meses en varias partes de India mató a más de 100 personas y provocó más de 40.000 casos de posibles golpes de calor, según datos del Ministerio de Salud.

La capital india, Nueva Delhi, experimentó su primera ola de calor de la temporada con temperaturas que superaron los 45 ºC (113 ºF) en uno de sus barrios el lunes. El calor no era solo numérico, ya que la sensación térmica, un índice de calor que tiene en cuenta la humedad relativa, era un par de grados más alta.

Para el conductor de autorickshaw Pradeep Kumar, el calor abrasador afectaba a su salud e impactaba en los ingresos del hogar, ya que la gente evitaba viajar durante el día.

"Este calor nos cansa mucho. Bebemos agua para mantenernos. Pero muchas veces nuestra salud se ve afectada", dijo Kumar. "Estoy preocupado".

El departamento meteorológico ha emitido advertencias de ola de calor para los próximos días en el norte de India, que incluyen los estados de Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana y la región de la capital nacional de Nueva Delhi. Algunas partes de esas áreas podrían experimentar lluvias ligeras a partir del jueves, trayendo alivio.

India declara una ola de calor siempre que las temperaturas superan los 40 ºC (104 ºF) en las llanuras y 30 ºC (86 ºF) o más en sus regiones montañosas.

Las olas de calor suelen reportarse de marzo a junio y, en algunos casos, en julio. El mes pico es mayo, pero esta temporada fue relativamente más fresca debido a las variaciones climáticas en medio de múltiples perturbaciones del oeste, dijo G.P. Sharma, presidente del pronosticador meteorológico privado Skymet.

Ryan Rodriguez, un turista de 22 años de Estados Unidos, tomó una limonada para mantenerse fresco en Delhi.

"Hace bastante calor aquí. Acabo de regresar de un viaje por Oriente Medio, así que me estoy acostumbrando. Pero (esto es) mucho más caliente que Virginia. No he visto un calor peor que este en India hasta ahora", dijo Rodriguez.

En Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, una dura ola de calor hizo la vida difícil a la población, mientras las redes eléctricas trataban de mantener el ritmo de la creciente demanda de electricidad.

"No hay luz durante horas en la tarde, justo cuando el calor es insoportable", dijo Shabnam Khan, ama de casa en Lucknow, la capital del estado. "El ventilador se detiene, el enfriador no funciona, y nos quedamos sentados en el suelo, empapados en sudor".

El estado registró su mayor demanda de electricidad de la historia, de 30.161 megavatios, el domingo por la noche, ya que millones de hogares y negocios pusieron en marcha sistemas de refrigeración para combatir el calor. Los funcionarios esperan que la demanda supere los 32.000 megavatios en las próximas semanas.

Atul Kumar Singh, un científico veterano en el Centro Meteorológico Regional en Lucknow, dijo que la batalla contra este brutal calor de verano estaba lejos de terminar, ya que aún quedaban semanas para las lluvias monzónicas estacionales.

"Estamos viendo lo peor tanto del calor como de la humedad. Esto ya no es solo una cuestión de incomodidad. Se está convirtiendo en una emergencia de salud pública", dijo Singh.