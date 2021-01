Olvida contraseña y pierde más de 200 millones de dólares en bitcoin

De entre las criptomonedas el Bitcoin es el más famoso y utilizado. Desde su creación ha tenido importantes repuntes, y también algunas estrepitosas caídas.

Aun así la moneda virtual ha conseguido mantener su demanda y cada vez más personas y empresas la aceptan para realizar transacciones.

Aquellos que vieron potencial en esta divisa desde sus inicios, la compraron y la conservaron, hoy deberían tener una fortuna, aunque no sirve de nada si olvidas la contraseña para ingresar a ellas.

¿Cuántas maneras se les ocurren de perder alrededor de 220 millones de dólares? Pues entre todo lo que puedan imaginar el simple hecho de perder un password se convirtió en una historia real que se ha hecho viral y se comenta en todo el mundo.

De acuerdo con The New York Times, Stefan Thomas se volvió famosos en los últimos días porque olvidó la contraseña de su billetera digital en donde tenía almacenados unas 7 mil 2 criptomonedas, valorados en aproximadamente 220 millones de dólares, aunque recordemos que por tratarse de una moneda digital independiente ha presentado importantes fluctuaciones en su valor.

Lo que le sucedió a Thomas es que decidió guardar las bitcoin en un disco duro IronKey, dispositivo de almacenamiento portátil tipo USB encriptado, el problema es que no puede recordar la contraseña, y solo tiene diez intentos para ingresar la unidad antes de que se bloquee, hasta ahora ya ha utilizado ocho.

Debido a los estrictos protocolos de seguridad de IronKey, si hace los dos intentos que le quedan, y falla, entonces la información almacenada se perderá para siempre.

La opción que le queda al hombre que es residente de San Francisco, Estados Unidos, es buscar a alguien que hackee la unidad, pero Thomas tendría que tener el tiempo y el dinero para que eso suceda.

De acuerdo con el informático de origen alemán obtuvo estas criptomonedas en 2011 como pago por hacer un video explicativo precisamente sobre los bitcoins.

En ese entonces el valor de la divisa digital era notablemente inferior al actual por lo que, al parecer Thomas no le dio tanta importancia y apuntó la contraseña en un papel que ese mismo año perdió.

Como no tuvo la precaución de apuntarla en otro lado o memorizarla ahora se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin nada.

No es un caso aislado. De acuerdo con la empresa de análisis de criptomonedas Chainalysis, alrededor del 20% de los bitcoins han terminado en carteras que no se pueden recuperar.

La razón de lo anterior es que, la tecnología detrás de los bitcoin garantiza que solo la persona que los recibió o generó puede tener acceso a ellos, lo que debe comprobarse a través de un usuario y contraseña únicos.

También hay que explicar que, a diferencia de otros servicios en internet, como las redes sociales o el correo electrónico, no es posible solicitar un restablecimiento de la cuenta ya que no existe un banco o servidor al que pedir rescate en caso de perder la contraseña.

Es así que de las 18.5 millones de bitcoins que existen actualmente, aproximadamente 140 mil millones de dólares se ubican en carteras inaccesibles.

Incluso, como señala el medio The Verge, ha habido otras carteras de alto valor bloqueadas en el pasado, con contenidos que van desde los 30 mil hasta los 300 mil dólares, pero la historia de Thomas es un recordatorio de lo persistente que es este problema entre los usuarios de bitcoins pues si bien la naturaleza segura y descentralizada del bitcoin es una de las razones de su éxito, puede generar toda una desgracia cuando se encuentra con el simple olvido humano.