Ontario ahora cobrará más a EU por electricidad

Toronto, Canadá.- El primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que a partir del lunes su provincia cobrará un 25% más por la electricidad que suministra a 1.5 millones de hogares y negocios estadounidenses, como respuesta a la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Ontario, la provincia más poblada de Canadá, suministra electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan.

“No dudaré en aumentar este cargo. Si Estados Unidos escala, no dudaré en cortar la electricidad por completo”, afirmó Ford en una conferencia de prensa.

“Créanme cuando digo que no quiero hacer esto. Me siento terrible por el pueblo estadounidense, que no inició esta guerra comercial. Es una sola persona la responsable, es el presidente Trump”, recalcó.

Ford ha dicho que el impuesto de Ontario se mantendrá a pesar del aplazamiento de un mes a los aranceles anunciado por Trump, y agregó que una pausa de un mes no significa nada más que más incertidumbre. Quebec también está considerando tomar medidas similares con las exportaciones de electricidad a Estados Unidos.