ONU denuncia crímenes de guerra de paramilitares en el-Fasher

EL CAIRO (AP) — Más de 6.000 personas murieron en poco más de tres días cuando un grupo paramilitar sudanés desató "una ola de intensa violencia... impactante por su magnitud y brutalidad" en la región de Darfur, en Sudán, a finales de octubre, según las Naciones Unidas.

Informe de la ONU sobre crímenes en Darfur

La ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) para capturar la ciudad de el-Fasher incluyó atrocidades generalizadas que equivalen a crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un informe publicado el viernes.

"Las violaciones arbitrarias perpetradas por las FAR y las milicias árabes aliadas en la ofensiva final sobre el-Fasher subrayan que la persistente impunidad alimenta ciclos continuos de violencia", dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las FAR y sus milicias árabes aliadas, conocidas como Janjaweed, tomaron el control de el-Fasher —el único bastión que le quedaba al ejército sudanés en Darfur— el 26 de octubre y arrasaron la ciudad y sus alrededores tras más de 18 meses de asedio.

En el informe de la ONU, de 29 páginas, se detalla un conjunto de atrocidades que abarcó desde asesinatos masivos y ejecuciones sumarias, violencia sexual, secuestros para pedir rescate, tortura y malos tratos, hasta detenciones y desapariciones. También se indica que, en muchos casos, los ataques tuvieron motivos étnicos.

Las FAR no respondieron a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Reconocimiento y contexto del conflicto

El general Mohammed Hamdan Dagalo, líder de los paramilitares, ha reconocido anteriormente abusos cometidos por sus combatientes, pero ha cuestionado la magnitud de las atrocidades.

"Como la escena de una película de terror"

Las presuntas atrocidades en el-Fasher, capital provincial de Darfur del Norte, reflejan un patrón de conducta de las FAR en su guerra contra el ejército sudanés. El conflicto comenzó en abril de 2023, cuando una pugna de poder entre ambas partes derivó en combates abiertos en Jartum, la capital, y en otros puntos del país.

El conflicto provocó la mayor crisis humanitaria del mundo, en la que distintas partes del país fueron empujadas a la hambruna. También ha estado marcado por atrocidades que la Corte Penal Internacional investiga como crímenes de guerra y de lesa humanidad. El gobierno de Biden también acusó a las FAR de cometer genocidio durante la guerra en curso.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que documentó la muerte de al menos 4.400 personas dentro de el-Fasher entre el 25 y el 27 de octubre, mientras que más de 1.600 murieron cuando intentaban huir del ataque de las FAR. En el informe se señala que la cifra se basó en entrevistas con 140 víctimas y testigos que "son coherentes con análisis independientes de imágenes satelitales y grabaciones de video de la época".

En un caso, combatientes de las FAR abrieron fuego con armas pesadas contra una multitud de 1.000 personas que se refugiaba en la residencia Rashid de la Universidad de el-Fasher el 26 de octubre, y mataron a unas 500 de ellas, según el informe. Se citó a un testigo que dijo haber visto cuerpos lanzados por los aires, "como la escena de una película de terror", de acuerdo con el documento.

En otro caso, unas 600 personas, incluidos 50 niños, fueron ejecutadas el 26 de octubre mientras se refugiaban en instalaciones universitarias, indicó el informe.

En el documento, sin embargo, se advierte que la magnitud real del número de muertos de la ofensiva en el-Fasher, que duró toda una semana, era "sin duda, significativamente mayor".

La cifra no incluye a al menos 460 personas que murieron el 28 de octubre a manos de las FAR cuando el grupo incursionó en el hospital Saudí de Maternidad, según la Organización Mundial de la Salud.

Unas 300 personas también murieron por bombardeos y ataques con drones del grupo armado entre el 23 y el 24 de octubre en el campamento Abu Shouk para personas desplazadas, a 2,5 kilómetros (1,5 millas) al noroeste de el-Fasher, se indica en el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Violencia sexual y detenciones arbitrarias

Aparentemente, la violencia sexual, que incluyó violaciones simples y tumultuarias, fue generalizada durante la ofensiva en el-Fasher, y combatientes de las FAR y sus milicias aliadas atacaron a mujeres y niñas de las tribus africanas no árabes zaghawa tras acusarlas de tener vínculos con el ejército o de apoyarlo, se señala en el informe.

Türk, quien visitó Sudán el mes pasado, dijo que varias sobrevivientes de violencia sexual relataron testimonios que mostraban cómo esa práctica "se utilizó sistemáticamente como arma de guerra".

Los paramilitares también secuestraron a muchas personas cuando intentaban huir de la ciudad, antes de liberarlas tras el pago de rescates. Miles de habitantes han sido retenidos en al menos 10 centros de detención —incluido el hospital infantil de la ciudad, que fue convertido en una instalación de detención— administrados por las FAR en el-Fasher, según el informe.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también documentó 10 instalaciones de detención utilizadas por los paramilitares en el-Fasher, entre ellas, el hospital infantil, que fue transformado en un centro de detención. Varios miles de personas siguen desaparecidas y no se ha podido dar cuenta de su paradero, según el informe.

El patrón de la ofensiva de las FAR sobre el-Fasher fue un reflejo de otros ataques emprendidos por los paramilitares y sus aliados contra el campamento Zamzam para personas desplazadas, a 15 kilómetros (9 millas) al sur de la ciudad, y contra la ciudad de Geneina, en Darfur Occidental, así como la localidad cercana de Ardamata en 2023, indicó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Türk dijo que había "motivos razonables" para concluir que las FAR y sus milicias árabes aliadas cometieron crímenes de guerra, y que sus actos también equivalen a crímenes de lesa humanidad.

Pidió que se exija rendición de cuentas a los responsables —incluidos los comandantes— y advirtió que "la persistente impunidad alimenta ciclos continuos de violencia".