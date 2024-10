ONU pide proteger puertos y aeropuertos

Beirut, Líbano.- Un funcionario de alto rango de Naciones Unidas dijo durante una visita a Beirut el sábado que está preocupado por la posibilidad de que los puertos y el aeropuerto del Líbano queden fuera de servicio, lo que provocaría graves consecuencias para el suministro de alimentos al país, en un momento en que Israel prosigue su ofensiva contra el grupo político-paramilitar libanés Hizbulá.

“Lo que he visto y escuchado hoy es devastador, pero la sensación es que esto puede ponerse mucho peor, y eso necesita evitarse”, declaró Carl Skau, subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, durante una entrevista con The Associated Press.

Hizo un llamado a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos diplomáticos posibles para tratar de encontrar una solución política” a la guerra y para que las líneas de suministro sigan abiertas.

“Tenemos grandes preocupaciones y son muchas, pero una de ellas es, en efecto, que necesitamos los puertos y necesitamos las rutas de suministro para poder seguir operando”, señaló Skau.

En Gaza, donde Israel está librando una guerra con Hamás desde que el grupo miliciano palestino lanzó una incursión mortal en el sur de Israel hace un año, el hambre se ha disparado al tiempo que las organizaciones humanitarias se quejan de los grandes obstáculos para hacer llegar alimentos y otros suministros al enclave bloqueado.

Skau cree que las autoridades israelíes se han “comprometido” a no dejar fuera de servicio los puertos y el aeropuerto del Líbano.

En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus bombardeos aéreos y ha lanzado una invasión terrestre en Líbano.