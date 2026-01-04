logo pulso
Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Operativo habría dejado unas 40 personas muertas

Por EFE

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Operativo habría dejado unas 40 personas muertas

Washington.- Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

El presidente Donald Trumpdijo que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

En las horas posteriores al ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la muerte de una civil en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas.

Un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres plantas y derribó una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el NYT.

Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, afirmó en una conferencia en Mar-a-Lago junto a Trump que helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer al presidente Nicolás Maduro y a su esposa recibieron fuego, y que uno fue alcanzado pero "siguió siendo operable", tras lo cual todas las aeronaves regresaron.

