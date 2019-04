Oposición británica presiona al Gobierno de May para avanzar en el "Brexit"

"La pelota está en el tejado del Gobierno", manifestó el político después de recriminar a la primera ministra, Theresa May, no haber variado sus líneas rojas y no abrirse a introducir cambios en su plan de ruptura con Bruselas.



"De momento, no hemos visto un cambio de posición del Gobierno", aseguró Starmer, al tiempo que afirmó que ambas partes encaran las negociaciones con "el espíritu de encontrar un camino a seguir".



"Estamos esperando a ver qué pone sobre la mesa el Gobierno. La pelota está en el tejado del Gobierno, tenemos que ver qué proponen, y cuando lo hagan, tomaremos una posición colectiva sobre ello", agregó.



El laborista informó de que ha habido comunicaciones este fin de semana y, aunque no confirmó que hubiera para este lunes convocadas conversaciones, confió en que las situación avanzaría en el día de hoy.



Mientras tanto, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que la "premier" no va a dejar "piedra sin remover" para resolver el "brexit".



May viaja mañana a Berlín y París para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con los que abordará la situación.



Por su parte, el ministro de Cultura, Jeremy Wright, declaró a la radio BBC 4 que tanto el Gobierno como la oposición deben estar preparados para "comprometerse" a cumplir con el "objetivo primario" de abandonar la Unión Europea.



Sin embargo, la portavoz laborista de Transporte, Andy McDonald, indicó que las conversaciones, que comenzaron el pasado miércoles, "no han sido enteramente productivas".



Dentro del partido conservador también ha habido críticas a este acercamiento, como las del influyente exministro de Exteriores Boris Johnson, que en un artículo publicado este lunes en el diario "Daily Telegraph", advirtió de que los diputados "tories" no aceptarán que May se "rinda" ante el líder laborista, Jeremy Corbyn,



May enfatizó ayer la necesidad de llegar a un consenso con la oposición para poder hacer realidad la ruptura con la Unión Europea, después de solicitar a Bruselas aplazar la fecha de salida al 30 de junio, petición la que los Veintisiete atenderán el próximo miércoles en la cumbre del Consejo Europeo.