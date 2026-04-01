Ordena juez frenar el salón de baile

Washington.- Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Donald Trump que suspenda la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares donde se demolió el Ala Este de la Casa Blanca, prohibiendo que el trabajo continúe sin la aprobación del Congreso.

El juez de distrito Richard Leon, en Washington, concedió la solicitud de una medida cautelar preliminar presentada por un grupo conservacionista, que detiene temporalmente el proyecto de Trump en la Casa Blanca.

"El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!", escribió el juez al comienzo de su opinión.

El fallo fue la primera gran reprimenda a los amplios esfuerzos de Trump por remodelar la Casa Blanca, pero hasta el momento, se desconoce qué significaría para un proyecto de gran envergadura en el que las cuadrillas ya han derribado desde hace tiempo el Ala Este.

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El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para una orden que suspenda dicho proyecto.