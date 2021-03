Ordenan detención de mujer que rechazaba cubrebocas en Texas

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra una mujer que se negó a llevar mascarilla en un banco de Texas y preguntó a un policía "¿Qué va a hacer, arrestarme?".

La policía emitió una orden para detener a Terry Wright, de 65 años y procedente de Grants Pass, en Oregon. El incidente del jueves en una oficina de Bank of America en Galveston fue grabado por la cámara corporal del policía, según el Galveston County Daily News.

La policía dijo haber obtenido una orden por cargos de resistencia al arresto y allanamiento penal.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, suspendió el miércoles las órdenes estatales que requerían el uso de mascarillas en espacios públicos, declarando que los negocios debían decidir por sí mismos qué precauciones tomar en sus propiedades contra el COVID-19. Muchos negocios han mantenido la norma sobre los cubrebocas.

Un director de banco llamó a la policía después de que Wright se negara a ponerse mascarilla en el interior de la oficina y después rechazara abandonar el edificio cuando se le pidió, según la policía.

La policía publicó el viernes las imágenes tomadas por la cámara corporal de un policía. En el video se ve a Wright en medio del recibidor del banco, rodeada por otros clientes que llevaban mascarilla.

Wright dijo al policía que había ido al banco a retirar dinero. El agente le pidió que saliera para ponerse una mascarilla. Ella se negó.

"¿Qué va a hacer, arrestarme?", preguntó la mujer.

El agente respondió: "Sí, por allanamiento de las instalaciones", a lo que ella respondió "Eso tiene gracia".

Wright dio entonces al policía que según la ley, no tenía que llevar mascarilla. Mientras el agente le ponía las esposas, ella se apartó y empezó a caminar hacia la puerta. El agente la detuvo y la obligó a tenderse en el suelo. Tras ser esposada, la mujer se quejó de que se había hecho daño en el pie.

"Brutalidad policial aquí mismo, gente", dijo a los otros clientes. En el video se oían respuestas de "no", y "no, no lo es".

La policía dijo que la detenida había sufrido lesiones menores en el forcejeo y fue trasladada a un hospital para ser atendida.

Wright dijo al Washington Post que nunca se había cubierto el rostro dentro de las tiendas, ni siquiera cuando la orden estatal estaba en vigencia. Dijo que estaba alojada en un estacionamiento para casas rodantes al otro lado de la bahía de Galveston, en Hitchcock, Texas.

La mujer dijo al diario que había sido "atacada" y comparó las normas sobre mascarillas con la forma en la que la Alemania nazi obligó a los judíos a identificarse con estrellas de David. También dijo creer en una "plandemia" y aludió a un video de estilo documental en el que un activista antivacunas defiende una serie de teorías sobre el coronavirus cuestionables, falsas y potencialmente peligrosas.