Oso escapa de su jaula en bodega de avión (video)

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Los retrasos en los vuelos son sucesos que toman por sorpresa a los pasajeros, y es que casi nadie espera llegar tarde a su lugar de destino, y mucho menos cuando se trata de la temporada vacacional.

Pese a que este tipo de acontecimientos suceden de manera inesperada, las aerolíneas tienen políticas de compensación para los usuarios afectados.

Las causas por las que un vuelo puede retrasarse son diversas, desde la cancelación del mismo por condiciones meteorológicas hasta problemas de fuerza mayor en temas de seguridad. Lo que casi nadie espera es que el vuelo se retrase por causa de un oso.



Oso escapa de jaula en un vuelo de Iraqi Airways

Iraqi Airways es la aerolínea nacional de Irak, con sede en Bagdad, y recientemente se volvió tendencia por un singular suceso.

A través de redes sociales comenzó a circular un video que muestra a un osezno dentro de la bodega de carga de un avión.

Según información de CNN, el vuelo se dirigía a Dubái y no sólo había uno, sino dos osos.

Este es el #oso que se despertó antes de lo esperado y comenzó a caminar en la bodega de un #avión de #IraqiAirways. Afortunadamente, no hubo lesionados y pudieron ponerle un tranquilizante al animal. pic.twitter.com/UzIMLB6T7V — Viajeros Ocultos (@viajerosocultos) August 8, 2023

En el artículo de dicho medio también mencionan que el primer ministro de Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, ordenó al Ministerio de Transporte que se hiciera una investigación sobre el hecho.Pues hasta ahora no se tiene certeza del destino de los osos, sólo se sabe que el que escapó fue sedado para que pudiera ser trasladado a otro lugar; no obstante, se desconoce hacia dónde fue llevado y su estado de salud.Las impactantes imágenes difundidas en Twitter, han causado revuelo en los usuarios.Lo que llama la atención, es que pareciera que el oso no es agresivo, pues incluso un trabajador lo acaricia para tranquilizarlo.