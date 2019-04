Otorgan Pulitzer a las coberturas de tiroteos

Nueva York.- Los periódicos South Florida Sun Sentinel y el Pittsburgh Post-Gazette obtuvieron el lunes premios Pulitzer y fueron reconocidos junto al Capital Gazette de Maryland por su cobertura de tres tiroteos masivos perpetrados en el año de 2018: en una escuela secundaria, una sinagoga y la redacción de un diario.

The Associated Press obtuvo el galardón en la categoría de periodismo internacional por documentar las tragedias humanitarias de la guerra civil en Yemen, mientras que el The New York Times y el The Wall Street Journal fueron premiados por revelar las finanzas del presidente Donald Trump y descubrir los escándalos de pagos a dos mujeres que afirman haber tenido amoríos con el actual mandatario norteamericano.

El periódico de Florida recibió el Pulitzer al servicio público por su cobertura de la masacre de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, y por detallar las deficiencias disciplinarias y de seguridad de la escuela que contribuyeron finalmente a la masacre.

El Post-Gazette ganó en la categoría de noticias de última hora por la masacre en sinagoga.