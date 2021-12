Otra congresista de EU publica foto de sus hijos armados con rifles

Tras el escándalo que desató el congresista Thomas Massie al subir a Twitter una foto de su familia armada, días después de un tiroteo en Michigan que dejó cuatro estudiantes muertos, otra congresista, la representante Lauren Opal Boebert, posteó una foto de ella con su familia, todos armados con rifles.

"Los Boebert tienen tus seis", tuiteó Opal en respuesta a Massie. "Pero no tenemos municiones de reserva para ti", agregó. En su tuit, Massie pedía municiones a Santa.

Opal, representante republicana por el tercer distrito de Colorado, expresó así su apoyo a Massie, tras las críticas que recibió por haber subido esa foto.

Ella es una activista defensora del derecho a portar armas de fuego. Es también dueña de un restaurante, Shooters Grill, en la ciudad de Rifle, donde se alienta al personal a portar armas de fuego.

Simpatizante del expresidente Donald Trump, con quien posteó una foto a principios de noviembre, en la que ella lleva un vestido con el lema "Let´s Go Brandon", que los republicanos utilizan como una especie de código para insultar a Joe Biden, Boebert ha expresado su apoyo al movimiento de teorías de la conspiración QAnon, aunque afirma no ser seguidora.

En respuesta al tuit, el abogado Andrew Weinstein posteó que "necesitamos elegir más miembros en el Congreso que quieran facilitar el voto y dificultar a compra de armas".

Fred Guttenberg, quien perdió a su hija Jamie en el tiroteo de Parkland, en Florida, tuiteó que "el monstruo que asesinó a mi hija y otras 16 personas se inspiró en fotos como esta. Por tu incompetencia como madre, como un dueño responsable de armas y estadounidense definitivamente veo un futuro tirador escolar en esta foto".