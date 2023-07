Otro desliz de Biden: dice que 100 personas murieron por la pandemia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Joe Biden, presidente estadounidense, de 80 años de edad, dijo este martes durante un discurso sobre salud mental que "más de 100 personas murieron de Covid-19 durante la pandemia".

Después de una presentación de la senadora Debbie Stabenow, demócrata por Michigan, y Richele Keas, una madre que tuvo varios problemas con las compañías de seguros mientras intentaba acceder a los servicios de salud mental para su hija, Biden subió al podio.

"Una de las cosas que demostró la pandemia es la necesidad de mucha más ayuda", dijo Biden. "Más de un millón de personas murieron a causa de Covid. Se estima que eso significa que 8 millones de personas cercanas a ellos quedaron atrás".

Pero hacia el final de su discurso, Biden indicó: "Todavía sentimos la profunda pérdida de una pandemia, como mencioné, de más de 100 personas muertas", dijo Biden. "Son 100 sillas vacías alrededor de la mesa de la cocina, cada pérdida. Hay tanta gente que se quedó atrás y gente rota".

Aunque la estimación de Biden es, en teoría, correcta, el número total de estadounidenses que han perdido la vida a causa del Covid-19 desde 2020 está más cerca de un millón 135 mil, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El equipo del mandatario estadounidense corrigió el error en una transcripción para que su estimación fuera tachada y reemplazada por el total correcto de "1 millón", reportó el medio The New York Post.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo un millón 127 mil 152 muertes causadas por Covid en EU entre el 3 de enero de 2020 y el 19 de julio de 2023. La OMS cree que casi 7 millones de personas han sucumbido a la enfermedad en todo el mundo.

Anuncia nuevos pasos para ampliar el acceso a la atención de la salud mental

Biden anunció que su administración está tomando nuevos pasos para ampliar el acceso a la atención de la salud mental, reportó Fox News. Requerirán que las compañías de seguros midan cuántos proveedores de salud mental hay en su red, cuánto les pagan a los proveedores, qué tan difícil es para alguien unirse y con qué frecuencia los médicos deben obtener autorización antes de tratar un paciente.

Luego, las compañías de seguros estarán obligadas por ley a reparar las brechas. Cuando se trata de cobertura de salud mental, dijo Biden, "debe proporcionarse", pero para hacerlo se deben abordar la cobertura, la atención y las causas.

Dijo que la atención debe continuar ampliándose aumentando el acceso a la telemedicina y expandiendo la fuerza laboral de salud mental. El último error se produce sólo 11 días después de que Biden se refiriera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, como "Vladimir" durante un discurso en la cumbre anual de la OTAN en Lituania. Biden se corrigió de inmediato después de llamar al líder del país devastado por la guerra por el nombre de su agresor en curso.