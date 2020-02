Padre sirio enseña a su hija a reírse, en medio de un bombardeo ruso

Varios usuarios en Internet, al igual que medios internacionales, han compartido un video en el que se ve a un padre y su pequeña reírse, mientras afuera de la casa se escucha un bombardeo.

Se trata de Abdullah Abu Salva, quien vive en la provincia siria de Idlib, noroeste de Siria. Este padre de familia, al estilo de la película "La Vida es Bella", se puso a jugar con su hija de cuatro años, Selva, pretendiendo que los ruidos ocasionados por los bombardeos eran motivos para reírse y no para tener miedo.

La estrategia usada por el padre permitió que su hija tomara los ruidos que se escuchaban el techo de su casa como un juego. El padre, en medio de los bombardeos, decidió empezar a grabar y a divertirse para mantener la calma a pesar del conflicto. Debido a los intensos bombardeos rusos, Abdullah y su familia emigraron de Sarakib, donde vivían originalmente, a Sarmada, de acuerdo con reporteros turcos.

Ragip Soylu, reportero para el Middle East Eye, publicó un video con el momento y una entrevista que The Independent Turquía hizo a Abdullah, donde éste le dice: "¿Es un avión o es una bomba?". La pequeña responde, emocionada: "¡Es una bomba!".

Y luego dice: "Vamos a reír cuando caiga la bomba". Al escucharse la explosión, Abdullah dice: "Cayó", a lo que Selva responde con una gran carcajada. "Es muy gracioso, ¿verdad?", le dice Abdullah. Y la niña dice: "Sí, es muy gracioso".

Entrevistado por Cihat Arpacik, the The Independent, en Turquía, Abdullah contó que "los niños estaban pasando por una crisis psicológica debido al intenso bombardeo. Pensé en formas de convertir este bombardeo en una fuente de felicidad".

"Le dije que los sonidos del bombardeo venían de armas de juguete. Y que eso no es para asustarse, sino para reírse. Ella cree que los sonidos del bombardeo son de armas de juguete. Está feliz y jugando. No queremos más ataques. Estamos contentos de vivir en una tienda de campaña y alimentándonos nosotros mismos".

En España,el periodista y presentador Ibon Perez destacó la inocencia de la niña cuando suenan las bombas tras el juego del padre que pretende evitar crisis sicológicas en su hija. Ibon menciona las buenas acciones que hacen algunos en medio del temor.

Los usuarios se han mostrado conmovidos ante el video. Algunos muestran compasión y empatía frente a la reacción de ambos en medio de los bombardeos.

Algunos sirios han compartido sus vivencias durante los combates. En la zona los bombardeos son constantes provocados por el conflicto árabe-israelí el cual coloca en enfrentamiento al estado de Israel con países aledaños, principalmente con Palestina.

Un padre sirio, Abdullah Abu Salva, ha inventado un juego para que su hija no tenga miedo cada vez que caen bombas: se ríen con cada bomba para protegerla de "crisis psicológicas"

Hay personas que hacen magia en un ambiente negro. La vida es bella cuando hay inocencia. pic.twitter.com/xQUJVwR9xV — Ibon Perez (@ibonpereztv) February 17, 2020