Países donde las reglas son flexibles con uso de bandera nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- La decisión de Mario Javier Figueroa, exdirector general de Imagen Gubernamental del gobierno de Nayarit, de cambiar los colores de la bandera nacional y sustituir el verde y el rojo por el color guinda para conmemorar la gesta de los Niños Héroes, no sólo desató polémica, sino que derivó en la renuncia del funcionario.

La imagen de la bandera con los colores del partido Morena se volvió viral en redes. Además de la renuncia del funcionario, el gobernador Miguel Ángel Navarro se disculpó por lo ocurrido.

En México existe una Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales que no sólo marca las características de cada uno, sino que prohíbe alterarla. Puede, sí, llevarse la bandera en el auto, pero "con el respeto que corresponde a ese símbolo patrio". Por ello, no se permite llevar la bandera en prendas de vestir, al considerarse una falta de respeto.

No en todos los países es así. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente suele usar prendas de vestir con los colores de la bandera. Bajo la ley estadounidense, se permite a la gente expresar su patriotismo y amor por el país usando una prenda con los colores rojo, blanco y azul con estrellas y franjas. Lo único que se prohíbe es usar prendas de vestir hechas con una bandera real.

Otro país donde los ciudadanos suelen traer playeras, trajes, sudaderas, con la bandera, es Reino Unido. Lo mismo ocurre en Francia.

En contraste, utilizar la bandera en la ropa, la mantelería, los cojines o los zapatos es ilegal en muchos países asiáticos. Como en Tailandia, donde incluso el uso de los tres colores de la bandera puede suponer una multa o hasta un año de prisión.

Muchos países no consideran falta de respeto llevar la bandera en prendas, o en tazas, o en otros objetos. Pero una falta de respeto a la bandera puede suponer un año de cárcel en España, dos en Grecia y cinco en Alemania.

En Francia se aprobaron multas por hasta 12 mil dólares por faltas de respeto al símbolo patrio, luego de que en 2010 un hombre fue captado limpiándose el trasero con una bandera francesa.

En Montenegro hay multa incluso por enarbolar banderas extranjeras sin permiso.

En Filipinas no se puede exhibir la bandera nacional en fachadas de edificios donde vivan extranjeros, en "lugares de vicio", como clubes nocturnos o bares.