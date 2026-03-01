logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Pakistán rechaza tregua a ataques

No acepta salida diplomática ofrecida por los talibanes

Por EFE

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Pakistán rechaza tregua a ataques

Islamabad.- El Gobierno de Pakistán rechazó este sábado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica.

"No habrá ninguna charla. No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar", dijo el portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, en declaraciones a la televisión estatal (PTV). Zaidi advirtió que Pakistán actuará contra cualquier "terrorista o facilitador" en territorio afgano, bajo la denominada operación "Ghazb lil Haq" (Ira por la Justicia).

La negativa paquistaní coincide con un cruce de ataques a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto entre ambos países, y cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos, que defendió el derecho de Islamabad a proteger su territorio.

El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró ayer en rueda de prensa que su administración estaba "abierta a resolver las tensiones" mediante la vía política. Ante la escalada, el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, ha iniciado una ronda de contactos con Arabia Saudí y Catar en busca de una mediación internacional que frene el conflicto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, hizo público hoy un recuento oficial de la operación "Ghazb lil Haq" (Ira por la Verdad).

Según sus datos, en la ofensiva han muerto 331 combatientes talibanes, y las fuerzas paquistaníes han destruido 163 vehículos blindados, bombardeado 37 posiciones y capturado 22 puestos avanzados en territorio afgano.Este balance masivo de bajas se produce en un contexto de extrema opacidad informativa, donde las cifras proporcionadas por ambos bandos son muy contradictorias y no han podido ser verificadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos e Israel enfrentan a Irán en reunión de la ONU
Estados Unidos e Israel enfrentan a Irán en reunión de la ONU

Estados Unidos e Israel enfrentan a Irán en reunión de la ONU

SLP

AP

António Guterres advirtió sobre riesgos de conflicto mayor y violaciones al derecho internacional.

Israel mata líderes aliados de Irán en Gaza, Líbano e Irán
Israel mata líderes aliados de Irán en Gaza, Líbano e Irán

Israel mata líderes aliados de Irán en Gaza, Líbano e Irán

SLP

AP

Desde octubre de 2023, Israel ha eliminado a varios líderes de Hamás, Hezbollah y otros grupos aliados de Irán.

Muerte del ayatolá Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel
Muerte del ayatolá Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

Muerte del ayatolá Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

SLP

AP

El fallecimiento del líder supremo de Irán se confirmó tras ofensivas militares conjuntas de Estados Unidos e Israel.

OIEA convoca reunión extraordinaria por ataques en Irán
OIEA convoca reunión extraordinaria por ataques en Irán

OIEA convoca reunión extraordinaria por ataques en Irán

SLP

EFE

La Junta de Gobernadores del OIEA se reunirá en Viena para abordar los ataques militares contra Irán.