Pakistán rechaza tregua a ataques

Islamabad.- El Gobierno de Pakistán rechazó este sábado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica.

"No habrá ninguna charla. No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar", dijo el portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, en declaraciones a la televisión estatal (PTV). Zaidi advirtió que Pakistán actuará contra cualquier "terrorista o facilitador" en territorio afgano, bajo la denominada operación "Ghazb lil Haq" (Ira por la Justicia).

La negativa paquistaní coincide con un cruce de ataques a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto entre ambos países, y cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos, que defendió el derecho de Islamabad a proteger su territorio.

El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró ayer en rueda de prensa que su administración estaba "abierta a resolver las tensiones" mediante la vía política. Ante la escalada, el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, ha iniciado una ronda de contactos con Arabia Saudí y Catar en busca de una mediación internacional que frene el conflicto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, hizo público hoy un recuento oficial de la operación "Ghazb lil Haq" (Ira por la Verdad).

Según sus datos, en la ofensiva han muerto 331 combatientes talibanes, y las fuerzas paquistaníes han destruido 163 vehículos blindados, bombardeado 37 posiciones y capturado 22 puestos avanzados en territorio afgano.Este balance masivo de bajas se produce en un contexto de extrema opacidad informativa, donde las cifras proporcionadas por ambos bandos son muy contradictorias y no han podido ser verificadas.