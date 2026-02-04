Palestinos hacen fila en cruce de Rafah

JAN YUNIS, Franja de Gaza.- Decenas de palestinos se alinearon el martes en ambos lados de la frontera de Gaza con Egipto, con la esperanza de pasar por el cruce de Rafah después de que su tan esperada reapertura el día anterior se viera empañada por retrasos e incertidumbre sobre a quién se les permitiría cruzar.

En el lado egipcio estaban los palestinos que huyeron a Egipto anteriormente en la guerra entre Israel y Hamás y recibieron tratamiento médico allí, según la televisión estatal egipcia Al-Qahera News. En el lado de Gaza, los palestinos que necesitaban tratamiento no disponible en Gaza fueron llevados en autobuses por la Media Luna Roja Palestina desde la sede de la agencia en el territorio, con la esperanza de recibir noticias de que se les permitiría cruzar al otro lado.

Aunque aclamada como un avance para el frágil alto el fuego alcanzado en octubre, el primer día que Rafah reabrió, tomó más de 10 horas para que apenas una docena de retornados y un pequeño grupo de médicos evacuados cruzaran en cada dirección.

Los números quedaron por debajo de las 50 personas que los funcionarios habían dicho que se permitiría en cada dirección y apenas comenzaron a abordar las crecientes necesidades: decenas de millas de palestinos esperan ser evacuados para recibir tratamiento o regresar a casa.

