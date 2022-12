Palestinos: Muerte grabada en video estuvo injustificada

HAWARA, Cisjordania (AP) — Con una bandera palestina y un aviso de luto, residentes erigieron el sábado en una acera un sitio improvisado de homenaje a un palestino de 22 años cuya muerte a manos de un agente fronterizo israelí —de cuatro balazos disparados a quemarropa— fue grabada en un video que fue ampliamente compartido en redes sociales.

Un día después del tiroteo en el pueblo de Hawara, en la ocupada Cisjordania, los palestinos rechazaron las afirmaciones de la policía israelí, de que baleó fatalmente a Ammar Adili en defensa propia después de que atacara a varios israelíes, entre ellos a un policía fronterizo, y se resistiera a ser arrestado.

Dijeron que el policía baleó a Adili sin justificación y que las fuerzas de seguridad israelíes evitaron que médicos palestinos intentaran salvar al hombre herido de gravedad mientras yacía en la acera de una vía pública muy transitada.

El video de 38 segundos de duración inicia con un forcejeo en una acera entre el agente fronterizo y tres palestinos, entre ellos Adili, con tráfico vehicular a un lado.

El agente jala a Adili mientras lo tiene tomado del cuello e intercambian golpes después de que Adili lograra zafarse. El palestino intenta tomar el fusil de asalto del agente, el cual cae al piso y lejos del alcance de Adili. El agente saca entonces su pistola y dispara cuatro balazos mientras Adili, desarmado, cae al piso.

Justo después del tiroteo letal del viernes, el policía afirmó que Adili portaba un cuchillo y que intentó atacar a dos israelíes en un auto, y que luego trató de entrar a la fuerza al vehículo cerrado, ayudándose de una roca. Agregó que el conductor baleó e hirió a Adili, quien entonces embistió a un grupo de agentes fronterizos, apuñalando a uno en el rostro, dijo la policía. El agente fronterizo intentó arrestar a Adili, quien se resistió e intentó tomar el arma del agente, agregó la policía. El agente que le disparó no resultó herido.

El alcalde de Hawara, Moein Dmeidy, y otras personas, citaron el sábado relatos de segunda mano que dicen que hubo un altercado entre Adili y un conductor israelí después de un accidente vial, pero periodistas de The Associated Press no lograron encontrar testigos de los eventos que condujeron al tiroteo.

Dmeidy dijo que el agente no tenía justificación para matar a Adili después de que ya había sido sometido. Adili fue "asesinado a sangre fría", declaró el alcalde, quien llegó al lugar momentos después del tiroteo. En otro video, se ve a Adili moviéndose y rodando en el piso después de ser baleado y no queda claro en qué momento murió.

Dmeidy dijo que una ambulancia palestina llegó minutos después del incidente, pero que las fuerzas de seguridad evitaron que los médicos lo socorrieran. Israel no ha entregado el cadáver de Adili para su entierro, agregó.

Tor Wennesland, el enviado especial de la ONU al proceso de paz del Medio Oriente, tuiteó que estaba "horrorizado" por el tiroteo y que envió su "sentido pésame a su familia afligida".

El vocero del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon, acusó al enviado de distorsionar la realidad.

"El incidente es un ataque terrorista, en el que un policía israelí fue apuñalado en el rostro y la vida de otro agente policial se vio amenazada y, en consecuencia, le disparó a su agresor", tuiteó Nahshon.

El sábado, tiendas a lo largo de la avenida principal de Hawara cerraron en señal de protesta por el tiroteo.

El sitio improvisado de homenaje marcaba el lugar donde murió Adili y tenía una bandera palestina y un cartel anexo. El cartel, con una foto de Adili, decía que el partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas, lloraba por su hijo "quien fue asesinado a manos de la ocupación sionista".