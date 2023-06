Panamá lanza campaña para atacar a organizaciones que trafican migrantes

Las autoridades de seguridad de Panamá lanzaron el viernes la denominada campaña "Escudo" que busca atacar a las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes en la jungla del Darién.

Este es uno de los primeros esfuerzos concretos luego de que el país centroamericano, Colombia y Estados Unidos acordaron desplegar en abril una campaña ambiciosa en un intento por frenar la masiva migración irregular por esa peligrosa zona.

El ministro de Seguridad panameño, Juan Manuel Pino, dijo durante un acto en esta localidad de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, que la operación implica la movilización de helicópteros donados por Estados Unidos en puntos críticos o muy utilizados por los migrantes. Alrededor de 1.200 agentes de los servicios de migración, la policía de fronteras y del servicio aeronaval participarán en la operación.

Panamá anunció la acción en momentos en que sigue tratando de llamar la atención internacional sobre los peligros que representa el cruce por el Darién, donde operan bandas de traficantes de migrantes, de armas y de drogas controladas, según las autoridades, por el cártel del narcotráfico colombiano Clan del Golfo.

También tiene lugar cuando ya han cruzado el Darién casi 170.000 migrantes en los cuatro primeros meses del año, cinco veces más de los que transitaron en ese mismo lapso de 2022, según las autoridades.

"Esta es una acción del Estado panameño contra criminales que están ganando fortunas con el dolor humano", manifestó Pino en un aparte con The Associated Press. El ministro rechazó que se esté militarizando el Darién, al tiempo que aseguró que no ve en el horizonte un cierre de su porosa frontera con Colombia de 260 kilómetros.