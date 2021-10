Mérida (México), 5 oct (EFE).- La pandemia obliga a diseñar y construir nuevas ciudades en Latinoamérica para adaptarlas a las nuevas necesidades, según se puso de manifiesto este martes en la primera jornada de la feria Smart City Expo Latam Congress.

En la feria participan 300 conferenciantes, 200 empresas e instituciones que representan a mas de 300 ciudades de 45 países.

Del martes al jueves la feria es presencial en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán en Mérida y virtual del 11 al 14.

La directora del Smart City World Congress, Pilar Conesa, afirmó que la feria pretende ser un foro que genere un debate para construir con nuevos enfoques y visiones nuevas ciudades en América Latina.

"París va a presentar el modelo de la ciudad de 15 minutos, que es pensar que en una gran ciudad todos los servicios, tanto de salud, educación, se puedan llegar a 15 minutos desde casa con transporte público o bicicleta. Esto es un buen ejemplo de cómo reflexionar y construir ciudades de otra manera", aseguró.

Cómo mejorar la movilidad y conectar mejor las condiciones de las viviendas a las ciudades constituye uno de los grandes retos de las ciudades, agregó.

El director de ONU Habitat para Latinoamérica y el Caribe, Elkin Velásquez, pidió a los países más recursos para lograr una vacunación igualitaria para América Latina.

"La vacunación de América Latina y el Caribe no ha avanzado al nivel de los países más desarrollados. Es importante avanzar a tener una vacunación igualitaria, en la cual no haya brechas y que esa vacunación no dé lugar a discriminaciones para ninguna región y país", señaló en entrevista con Efe.

Velásquez reconoció el liderazgo que ha tomado México de enviar vacunas a otros países latinoamericanos y del Caribe.

"México ha tomado un liderazgo en el tema de vacunas y una gran dosis de solidaridad. México ha entendido que no estamos en otro lado, sino que tenemos una posibilidad que todos avancen en la vacunación", destacó.

Natalia Olson-Urtecho, quien fue consejera de innovación durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), destacó que Estados Unidos debe apostar más por la diplomacia económica que por la militarización para terminar con sus problemas de migración.

"La diplomacia económica es la más importante. Nosotros como país invertimos el 22 por ciento en nuestros sistemas de defensa, si invirtiéramos el 2 por ciento de esto en diplomacia y hacer más programas en el exterior tendríamos menos conflictos", explicó.

Oriunda de Honduras, Olson-Urtecho afirmó que el presidente estadounidense, Joe Biden, está en la ruta de apostar más por invertir más en otros países que en armamento, pero para llegar a un punto óptimo será necesaria una reforma migratoria.

"Deberíamos dar más capital para ideas de emprendimiento, de desarrollo fuera de Estados Unidos. Dar herramientas de cómo emprender, empezar tu negocio. También trabajar con los gobiernos con programas que ayuden esta innovación", reconoció.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, destacó la importancia de que esta feria se celebre de manera presencial porque constituye un impulso a la industria de organización de eventos en el proceso de reactivación económica que afecta a toda Latinoamérica.

Vila indicó que se están recuperando los niveles de empleo y de ingresos existentes antes de la pandemia y recalcó que el proyecto de construcción es una iniciativa estratégica para todo el sureste de México.

En este sentido, la directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya, Carina Arvizu, destacó que el proyecto mejorara la infraestructura de las ciudades y un crecimiento económico local sin precedentes para reducir la brecha entre los estados del sur y del norte de Mexico.

"El Tren Maya, que se inaugurara en diciembre de 2023, es un catalizador para un desarrollo urbano y de negocios de todo el sureste del país", indicó Arvizu.

La transformación digital y reconstrucción económica, salud pública y resiliencia comunitaria, la movilidad y urbanismo sustentable, cambio climático y energía, educación y cultura, bienestar e innovación social y el apartado i Water serán los siete grandes capítulos del congreso.