Pánico en Beirut tras advertencia

Israel emite aviso de evacuar suburbios del sur de Líbano

Por AP

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Beirut, Líbano.- El tráfico quedó paralizado en la capital del Líbano, mientras los residentes presas del pánico intentaban huir después de que el ejército de Israel emitiera un aviso en el que ordenaba evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, en una aparente señal de que existen aviones para lanzar un bombardeo importante de la zona.

En el aviso para el área conocida como Dahiyeh se aconsejaba a los residentes "salvar sus vidas y evacuar sus hogares de inmediato", y se especificaba qué rutas podían tomar los habitantes de zonas distintas.

Desde el resurgimiento de las hostilidades entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, el Ejército israelí ha atacado diversos sitios en los suburbios de Beirut y emitió una advertencia general para que los residentes al sur del río Litani evacuaran sus hogares, aunque no había emitido antes una orden general de evacuación para zonas fuera de la capital.

Después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaron una nueva guerra en Oriente Medio, Hezbollah lanzó misiles y drones contra Israel el lunes por primera vez en más de un año, y Tel Aviv respondió con bombardeos en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut.

El conflicto había cobrado 102 vidas y forzado el desplazamiento de más de 83,000 personas en el Líbano antes de la orden de evacuación del jueves.

Los cascos azules de la ONU en el sur de Líbano han visto y escuchado enfrentamientos en la zona mientras que más fuerzas israelíes cruzan la frontera, dijo el jueves un portavoz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, o UNIFIL. Fue la primera confirmación de que se estaban produciendo combates.

El portavoz de la UNIFIL, Tilak Pokharel, indicó que durante la noche se observaron "combates terrestres al oeste de Kfar Kila", una aldea cerca de la frontera con Israel, lo que incluyó "disparos". Señaló que, en Khiyam, una localidad a unos 5 kilómetros (3 millas) de la frontera, los cascos azules vieron "ataques aéreos y bengalas y escucharon explosiones".

