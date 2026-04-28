Papa León XIV ora con arzobispa de Canterbury

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV oró el lunes en el Vaticano con la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, y prometió seguir trabajando para superar las diferencias "por intratables que puedan parecer", en un encuentro histórico con la primera mujer al frente de la Iglesia de Inglaterra y guía espiritual de la comunión anglicana mundial.

León XIV reconoció que se han añadido "nuevos problemas" en su relación a "cuestiones históricamente divisivas". Pero aun así prometió continuar la tradición de los papas anteriores de seguir intentando reunificar las Iglesias.

León citó al difunto papa Francisco diciendo a los primados anglicanos que "sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo".

"Por mi parte, añado que también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por intratables que puedan parecer", resaltó León.

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Tras reunirse en la biblioteca de León XIV, ambos oraron juntos en la capilla de Urbano VIII dentro del palacio Apostólico para lo que, según el Vaticano, fue un "momento de oración". La oficina de Mullally dijo que León presidió, pero que ambos "dijeron la gracia juntos".

En sus palabras a León, Mullally dijo que ambos estaban llamados a predicar el Evangelio con "renovada claridad".

"Ante la violencia inhumana, la profunda división y el rápido cambio social, debemos seguir contando una historia más esperanzadora: que toda vida humana tiene un valor infinito porque somos preciosos hijos de Dios; que la familia humana está llamada a vivir como hermanas y hermanos", dijo.