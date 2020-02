Pasajeros siguen evacuando crucero que estaba en cuarentena en Japón

Unos 450 pasajeros que abandonarán a lo largo del día el crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena en el puerto de la ciudad japonesa de Yokohama, empezaron a desembarcar este viernes tras dar negativo en las pruebas del nuevo coronavirus.



Con este numeroso grupo el Gobierno nipón pondrá fin a la primera fase del desembarco de pasajeros del navío, cuya cuarentena de dos semanas finalizó el miércoles y en el marco de la cuál se estima que más de un millar de pasajeros que han dado negativo en las pruebas han podido bajar y regresar a sus hogares sin restricciones.



El crucero fue puesto en cuarentena con algo más de 3.700 personas a bordo (entre pasajeros y tripulación) el 3 de febrero tras saberse que un pasajero desembarcado estaba contagiado con el coronavirus COVID-19. Desde entonces se han confirmado 634 infectados en él, que fueron gradualmente hospitalizados en diversos centros médicos.



Según el Ministerio de Salud, un total de 717 desembarcaron del Diamond Princess entre miércoles y jueves, a los que se sumarán los más de cuatro centenares previsto para hoy.



A bordo continuará la tripulación restante (algunos no japoneses han sido evacuados), que será sometida a pruebas y abandonará el crucero progresivamente, y los pasajeros que compartieron camarote con infectados y tendrán que someterse a una nueva cuarentena de 14 días desde el momento en el que el enfermo abandonó la habitación.



De acuerdo con información recogida por la NHK, estos pasajeros, cuyo número no ha sido especificado, serán trasladados a instalaciones designadas por el Gobierno para cumplir la cuarentena.



Las autoridades han pedido a los pasajeros que abandonen el barco que, pese al resultado negativo del test, controlen su temperatura durante las próximas dos semanas y acudan a un hospital en caso de manifestar potenciales síntomas de la infección vírica como fiebre o tos seca. No se les ha impuesto ninguna restricción al margen.



Como en los dos días anteriores, el Gobierno puso a disposición de los afectados varios autobuses para su traslado a estaciones, y pudieron verse taxis y coches privados que se acercaron hasta la terminal de cruceros del puerto de Yokohama para recogerlos.



El brote del COVID-19 en el Diamond Princess se ha cobrado hasta el momento la vida de dos personas, un pasajero y una pasajera de 87 y 84 años, ambos de nacionalidad japonesas y con problemas de salud preexistentes, que fallecieron tras contraer el virus.