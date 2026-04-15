Pausan combates por viaje de papa a Camerún

YAUNDÉ, Camerún.- Los separatistas en Camerún anunciaron que pausarán los combates durante tres días para permitir un "viaje seguro" con motivo de la visita del papa León XIV el miércoles al país centroafricano.

La Alianza por la Unidad, que incluye a varios grupos separatistas, indicó en un comunicado emitido a última hora del lunes que la pausa refleja la "profunda importancia espiritual" de la visita y busca permitir que civiles, peregrinos y dignatarios viajen con seguridad.

El portavoz del gobierno, René Sadi, manifestó la semana pasada que "se han hecho todos los arreglos necesarios" para garantizar una visita exitosa.

Las regiones occidentales de Camerún están aisladas por los combates desde que los separatistas anglófonos iniciaron una rebelión en 2017 con el objetivo declarado de separarse de la mayoría francófona y establecer un Estado independiente. El conflicto ha matado a más de 6.000 personas y ha desplazado a más de 600.000, según el International Crisis Group.

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El papá, tiene previsto llegar a la capital de Camerún, Yaundé, el jueves.