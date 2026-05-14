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Paz en Gaza depende del desarme de Hamás

Por AP

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Paz en Gaza depende del desarme de Hamás

Jerusalén, Israel.- Nickolay Mladenov, el principal diplomático que supervisa el alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos, afirmó el miércoles que la tregua depende del desarme de Hamás, un punto de fricción que ha frenado los avances en otros frentes, incluida la reconstrucción del enclave, en su mayor parte destruida.

Mladenov, alto representante de la Junta Internacional de Paz en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, señaló que meses sin avances en la implementación del acuerdo no beneficiaban ni a Israel ni a los palestinos. Indicó que el pacto por fases estaba paralizado porque Hamás aún no se ha desarmado, y lo calificó de algo "no negociable".

"La única manera en que creemos que podemos garantizar que la retirada israelí se producirá hasta el perímetro es si tenemos el despliegue completo del plan desarrollándose en Gaza", declaró Mladenov.

Mladenov afirmó sin rodeos que el plan previsto en el alto el fuego había tenido un comienzo accidental. Añadió que las condiciones siguen siendo desesperadas y miserables para más de 2 millones de personas en Gaza. Acusó a ambas partes de violar el alto el fuego, pero sostuvo que en gran medida se ha mantenido.

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