Pedro Sánchez negocia para intentar formar Gobierno en España

A cambio de que Unidas Podemos apoye su investidura como jefe del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados Sánchez ofreció a Iglesias una fórmula denominada "gobierno de cooperación", que los interesados no explicaron en qué consiste, sin que se sepa si implicará presencia de representantes de UP.



En abril los socialistas lograron 123 de los 350 diputados de la cámara, así que Sánchez necesita el apoyo de otras fuerzas parlamentarias para poder renovar como presidente del Gobierno, cargo que ocupa desde el 1 de junio de 2018, cuando sólo tenía 84 escaños socialistas.



Hasta ahora, los socialistas habían insistido en la intención de gobernar en solitario, mientras que Unidas Podemos (42 diputados) había reclamado insistentemente un gobierno de coalición.



"Para nosotros el nombre es lo de menos", dijo hoy el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la prensa después de reunirse con Sánchez, en alusión a si se llama gobierno "de coalición" o "de cooperación" porque lo importante son los contenidos.



También se mostró convencido de que el Partido Socialista no vetará los nombres que su formación proponga en un eventual gobierno de cooperación, tras ser preguntado por si Unidas Podemos está dispuesto a integrar a independientes en ese posible ejecutivo, que ambos grupos comenzarán a negociar.



Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, subrayó la disposición de su partido y de Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo, y defendió el "gobierno de cooperación" como la mejor fórmula de entendimiento entre ambos.



En la reunión entre Sánchez e Iglesias no se habló de nombres, según Lastra, al ser preguntada por la entrada de ministros de Unidas Podemos. El ejecutivo puede ser "plural, abierto e integrador", indicó a la prensa.



Además de con Iglesias, Sánchez se entrevistará también hoy con el presidente de Ciudadanos (57 diputados), el liberal Albert Rivera; y con el del Partido Popular (65), el conservador Pablo Casado.



Ambos ya han adelantado que no respaldarán a Sánchez, ni con un voto expreso ni con una eventual abstención que facilitara la elección del líder socialista como jefe del Ejecutivo en una segunda votación en el Congreso, en la que sólo sería necesario tener más votos a favor que en contra, ya que en la primera se requiere mayoría absoluta (176 diputados).