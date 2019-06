Pence lanza en Miami "Latinos por Trump" contra el socialismo y por el muro

MIAMI (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lanzó este martes en Miami una coalición latina que hará campaña por la reelección del presidente Donald Trump en 2020 con las promesas de luchar para que el país no sea "socialista" y concluir las primeras 400 millas del muro fronterizo para finales de 2020.



"Estados Unidos nunca va a ser un país socialista", aseguró el republicano a los latinos, en su mayoría cubano-estadounidenses y también venezolanos, colombianos y argentinos residentes en un estado con un 20 % de inmigrantes.



Durante más de media hora de discurso, Pence sacó los mayores aplausos cuando aludió a la construcción del muro, la lucha contra el socialismo en Cuba y Venezuela, la protección de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que ampara el derecho a poseer armas y las críticas a los demócratas y a la prensa.



Con gritos de "abajo el socialismo", "construya el muro", "U.S.A.", cuatro años más" y "libertad", Pence presentó "Latinos por Trump", "la más importante coalición" de la campaña con miras a la permanencia de Trump en la Casa Blanca, según sus palabras.



Pence agradeció la ayuda de los hispanos de Florida para la elección de Trump, un estado que no tiene un patrón fijo de voto y puede dar la victoria a cualquiera de los dos partidos.



En 2016 el magnate inmobiliario le sacó 1.2 puntos de ventaja en Florida a la demócrata Hillary Clinton.



Al evento acudieron la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González Colón, y la vicegobernadora de Florida, la cubano-estadounidense Jeanette Núñez, que elogiaron el número "récord" de creación de empleo bajo el gobierno Trump, "más de seis millones de nuevos trabajos", que "incluyen a los hispanos".



Al recordar que tanto él como el presidente Trump son descendientes de inmigrantes, Pence manifestó que el republicano ha cumplido con el tema migratorio pese a las "obstrucción" de recursos por parte de los demócratas.



"Hemos realizado inversiones históricas en seguridad fronteriza. Y después de que el presidente declaró una emergencia nacional en enero de este año, ya hemos comenzado a construir ese muro ... y tendremos 400 millas para el final del próximo año", indicó.



En ese sentido también criticó a la prensa que dijo, se ha hecho eco de la afirmación de los demócratas de que se trata de una "crisis fabricada" por los republicanos.



Con gritos de fondo de "traidores" dirigidos a la prensa, Pence dijo que Trump está tomando decisiones definitivas para parar la inmigración ilegal y elogió varias veces el trabajo de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).



"Los latinos saben qué es la ley y el orden (...), una nación sin fronteras no es una nación", recalcó.



El vicepresidente subrayó además que los "latinos saben lo que significa el socialismo" y criticó las propuestas de los 20 aspirantes a la nominación demócrata, que celebrarán en Miami este miércoles y jueves su primer debate, organizado por la cadena NBC.



Los demócratas pedirán "más impuestos, más regulaciones, Medicare para todos, un Pacto Verde...", dijo, al tiempo que señaló que dicha propuesta ambiental para enfrentar el cambio climático va a costar muchos "verdes" (billetes) a la economía estadounidense.



Núñez por su parte recordó que Trump ha cumplido su promesa con los cubanos y que además fue el primero en reconocer a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, como presidente interino de esa nación.



"Ustedes vinieron a la libertad, saben qué es la libertad", le recalcó por su parte Pence a los asistentes.



"Que viva Cuba libre", gritó en español el vicepresidente Pence.



Por su parte, el Partido Demócrata señaló en un comunicado que los hispanos "no pueden permitirse cuatro años más de una administración mentirosa y llena de odio".



Ni Trump ni Pence "son amigos de la comunidad latina. Su agenda es nociva para nuestra gente, ya sea intentando quitarnos el seguro médico, con una economía que no funciona, sus ataques a los inmigrantes", manifestó Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC).