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Pensilvania registra otra muerte por sarampión

Por AP

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Pensilvania registra otra muerte por sarampión
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      Las autoridades sanitarias de Pensilvania informaron el miércoles de una quinta muerte vinculada con el sarampión, mientras Estados Unidos atraviesa su peor año con la enfermedad desde 1991.

      El Departamento de Salud de Pensilvania indicó que la persona residía en el condado de Lancaster y no estaba vacunada. 

      El estado no proporcionó más información sobre la persona fallecida. El forense del condado de Lancaster, el doctor Stephen Diamantoni, señaló que su oficina no se encargó del deceso y que las autoridades estatales no le han facilitado ningún detalle.

      Las otras muertes en el estado han sido la de un residente de 18 años del condado de Mifflin, en el centro del estado, una mujer de 40 años del condado de Jefferson, una zona rural de Pensilvania, y dos bebés en el condado de Lancaster, en la parte sureste del estado.

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      Ninguno de ellos estaba vacunado, según el departamento de salud estatal. Los bebés eran demasiado pequeños para vacunarse, de acuerdo con las recomendaciones actuales.

      El brote de sarampión en Pensilvania sigue creciendo, y en lo que va del año se han reportado 943 casos en 39 condados. Las muertes asociadas al sarampión son las primeras que se reportan en el estado en 35 años, según las autoridades estatales.

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