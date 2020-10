Periodistas españoles llaman ignorantes a simpatizantes de Evo

Luego de la victoria electoral del candidato del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, dos periodistas españoles criticaron la votación realizada en Bolivia el domingo pasado, donde se hizo con la victoria el exministro de Economía de Evo Morales.

Hugo Pereira y Alejandro Entrambasaguas fueron tachados de racistas por sus comentarios, luego de grabar una entrevista entre ambos donde critican a los votantes que llevaron al triunfo al partido fundado por el expresidente Morales.

"Evidentemente, en Bolivia hay una gran población, una gran masa de población que es ignorante, ¿no? Que no está al tanto de las noticias de política, de economía, etcétera. ¿Crees que gran parte de este resultado se explica por este factor?", cuestiona Pereira.

"El votante medio del Movimiento al Socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo, prácticamente inexistente. Ya no digo cultural, no; no tienen prácticamente nivel. La mayoría de gente que ha votado por Evo Morales es gente que vive en el campo. Gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene absolutamente idea de prácticamente nada. Son analfabetos literales. Hay mucha gente que no sabe lo que es el español. Hablan idiomas indígenas y no tienen idea de lo que es la civilización", responde Entrambasaguas, quién según su cuenta de Twitter, es un férreo crítico a Evo Morales.

Tras la polémica por las declaraciones, el también periodista del medio OK Diario pidió disculpas en redes, aunque señaló que seguirá publicando la corrupción del expresidente boliviano y de su partido, el MAS.