Perro demuestra su habilidad para ser portero y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- En las redes sociales, un adorable perro se ha convertido en el centro de atención al mostrar su increíble habilidad como portero. El video, compartido en TikTok a través de la cuenta @milenanavarro01, muestra al perro en la portería, esperando ansiosamente cada balón y logrando detenerlos de manera impresionante.

La destreza y concentración del perro al detener los balones ha dejado a los usuarios asombrados y fascinados. El video se ha vuelto viral en cuestión de horas, acumulando miles de reproducciones y cientos de divertidos comentarios. Entre éstos destacan la técnica del perro, su habilidad para mantenerse quieto en la portería y su destreza al detener los balones.

Muchos usuarios expresan su admiración y sorpresa por la capacidad del perro para jugar como un verdadero portero.

"No me sorprende que atrape la pelota, me sorprende que esté quieto en la portería, otros salen corriendo tras de ella", comenta un usuario. Otro usuario de TikTok señala: "Si observan sus patas, estaba concentrado para que nadie se le acercara y logró hacer el pase con las patas". Los elogios hacia el perro no se hacen esperar, con comentarios como "hermoso", "increíble" y "quiero jugar con él". Muchos usuarios también solicitan más videos del talentoso perro.

El perrito portero que fascina a los clubes de fútbol: pic.twitter.com/DxBM19DIgd — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 15, 2023

La habilidad deportiva de los perros siempre ha sido objeto de asombro y diversión en las redes sociales. Su agilidad, rapidez y capacidad para aprender nuevos trucos han fascinado a las personas en todo el mundo.En este caso, el talento del perro como portero ha despertado el interés de más de un club de fútbol, quienes han expresado su deseo de contar con él en sus equipos.La historia de este perro portero demuestra una vez más el increíble vínculo que existe entre los animales y los seres humanos, así como la capacidad de los perros para sorprendernos con sus habilidades.