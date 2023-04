Perro muerde dedo del pie de su amo y le salva la vida en Inglaterra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Un cachorro travieso de siete meses mordisqueó "hasta el hueso" el pie de su dueño dormido. Sin saberlo, le salvó la vida.

David Lindsay, constructor británico jubilado que vive en Cambridge, se quedó dormido en el sofá y su cachorro de bulldog, Harley, se dedicó a hacer de las suyas y a mordisquear el dedo del pie de David,

Cuando la esposa de David llegó a casa, soltó un grito. "Estaba dormido en el sofá cuando entró mi mujer y gritó: '¡Dave, el cachorro te está mordiendo el dedo del pie!", recordó David en declaraciones a medios británicos. Su dedo estaba cubierto de sangre.

David, de 64 años, fue llevado al hospital de Addenbrooke. Su dedo gordo estaba fracturado. La uña del pie estaba colgando. La pregunta que todos se hacían era: ¿Cómo fue que el hombre no se despertó por el dolor?

David, padre de cinco hijas y abuelo de 11 niños, sufre diabetes. En el hospital le administraron antibióticos por vía intravenosa para evitar que la infección causada por la mordedura de perro se extendiera al hueso.

Sin embargo, durante su estancia allí, los médicos también le hicieron una tomografía computarizada del dedo fracturado y descubrieron que David no tenía una, sino dos arterias obstruidas.

Toda la pierna podría haber estado en peligro de amputación si no se restablecía el riego sanguíneo, así que, en realidad, la mordida de Harley permitió a los médicos advertir el problema y evaluar colocarle endoprótesis vasculares que abrirían las arterias y permitirían que el flujo sanguíneo volviera a su pierna.

David reconoció que Harley le hizo "un favor" al morderle el dedo del pie, por lo que no tiene ninguna intención de deshacerse del cachorro.

"Estoy esperando a saber si pueden ponerme stents. Me quedaré con el perro", afirmó desde el hospital.