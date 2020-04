Personas no pierden derechos por Covid-19, precisa el Comité Internacional de la Cruz Roja

La pandemia del Covid-19 ha puesto al mundo en un alto grado de vulnerabilidad, pero más a aquellos grupos que frente a esta situación, sus derechos se ven amenazados, señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Al presentar el Informe Humanitario 2020, Jordi Raich, jefe de la delegación de CICR para México y Centroamérica, señaló que frente a la enfermedad del coronavirus, este organismo internacional está concentrado en los más vulnerables: migrantes, desplazados, personas privadas de su libertad; comunidades afectadas por la violencia. Advirtió, que a pesar de la contingencia sanitaria que se vive, ningún derecho se pierde. En el caso de los migrantes, manifestó, no tienen por qué perder sus derechos a desplazarse, a servicios de salud.

Indicó que en las últimas semanas, el CICR se ha dedicado a dar apoyo en diferentes sectores: albergues de migrantes, hospitales, clínicas, prisiones, entre otros.

Martienus De Boer, jefe adjunto de la delegación regional para México y América Central del CICR, subrayó que en el caso de los migrantes, si bien varias naciones han cerrado sus fronteras, no se pueden derogar los derechos internacionales que tienen estas personas que buscan salir de un país para llegar a otro.

"Los derechos de los migrantes no se pueden derogar", mencionó.

"Si bien existen retorno de migrantes, éste debe hacerse de manera coordinada y sobretodo tomando medidas de prevención: no acumulación de gente, liberación de personas en estaciones migratorias, separar a quienes se considere que pueden estar contagiados y hacerles pruebas", indicó.

En el caso de familias que buscan a algún ser que está desaparecido, refirió De Boer, viven un momento complejo en este tiempo de Covid-19, ello porque se enfrentan a instituciones que están cerradas y hay poca movilidad.

"Estamos conscientes que el Covid paraliza, pero los derechos no se detienen por Covid", puntualizó Jordi Raich.