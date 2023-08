Perú dice que expresidente Fujimori fue al dentista y no a centro de belleza

La agencia carcelaria de Perú dijo el lunes que el expresidente Alberto Fujimori salió de prisión para ir al dentista tras la difusión de un video donde se lo ve bajar de una ambulancia y e ingresar caminando sin grilletes a un centro de belleza.

En un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, antes llamada Twitter, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicó que el video difundido en las redes corresponde "a una diligencia médica" odontológica del expresidente. En el mismo se observa a Fujimori, de 85 años, ingresar por la puerta a "Estética colombiana", a 20 kilómetros de la cárcel. En el segundo piso del lugar también funciona un consultorio odontológico.

Poco antes, otro hombre vestido de negro y que no ha sido identificado por las autoridades, había empujado y luego tocado el timbre de forma insistente hasta que la puerta se abrió. Fujimori estaba junto a dos agentes armados con fusiles.

Tras la difusión del video la agencia carcelaria indicó que Fujimori, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno (1990-2000), se atiende "desde hace varios años" en ese mencionado centro odontológico. The Associated Press preguntó a la agencia carcelaria la fecha en la que el exmandatario asistió a su cita dental, pero no obtuvo respuesta al momento. Fujimori tiene otras tres condenas por corrupción.

Esta es la primera vez que la agencia carcelaria informa que Fujimori recibe tratamientos dentales fuera de la prisión. Fujimori cumple condena en una cárcel donde también están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), quien es investigado por recibir un presunto soborno de la constructora brasileña Odebrecht, y Pedro Castillo (2021-2022), quien es indagado por cargos de rebelión y corrupción.

La prisión de los exmandatarios tiene 10.000 metros cuadrados y en 2020 Perú informó que gastaba 189.000 dólares anuales para cuidar de la singular cárcel que cuenta con 17 funcionarios, incluidos una enfermera y una ambulancia permanente.

Todos los informes previos sobre Fujimori han sido referidos a urgencias médicas, incluidas arritmias cardiacas, por las que ha sido llevado en camilla o silla de ruedas a hospitales privados. En 2012 un publicista de Fujimori difundió una foto del exmandatario con el rostro muy demacrado sobre una cama. En 2018, luego de que un juez anuló un indulto que excarceló por varios meses a Fujimori, el exmandatario envió un video al entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) donde le suplicaba no retornar a la cárcel. "Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar... no me condenen a muerte, ya no doy más", dijo.

El expresidente es padre de Keiko Fujimori, excandidata presidencial y líder del partido Fuerza Popular, el grupo político que integra la estratégica mesa directiva del Parlamento peruano. Keiko Fujimori está investigada por presunto lavado de activos provenientes de Odebrecht, por lo cual la fiscalía ha pedido 30 años de prisión. La hija de Fujimori niega todos los cargos.