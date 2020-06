Perú supera los 200 mil contagios de COVID-19 en poco más de tres meses

Perú superó este martes los 200.000 contagios de COVID-19 en poco más de tres meses, desde que la enfermedad reportó su primer caso en el territorio nacional, y el número de fallecidos se elevó a 5.738, de acuerdo al último reporte oficial del ministerio de Salud.



En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias registraron 4.040 nuevos casos positivos con los cuales el número de personas infectadas con el virus ascendió a 203.736 casos, lo que mantiene a Perú como el octavo país en el mundo con el mayor número de infectados.



La mayoría de esos nuevos casos (2.147) se encuentran en Lima, la capital peruana con diez millones de habitantes, seguidos por la portuaria Callao (267), las norteñas Piura (181) y Lambayeque (167), y en las regiones amazónicas de Loreto (157) y Ucayali (104), entre otras zonas del país.



A diferencia del domingo, en que suele bajar la cifra de pruebas, en el reporte de este martes se registraron los 23.706 exámenes aplicados el lunes y que han sumado un total de 1.227.691 personas examinadas hasta la fecha.



MÁS DE 1.000 CON VENTILACIÓN MECÁNICA



Del total de casos confirmados, hay 9.903 pacientes hospitalizados, 242 más que el lunes, y de los cuales 1.077 están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por necesitar de ventilación mecánica.



En el día 86 de la emergencia sanitaria declarada en el Perú, el número de fallecidos se ha incrementado a 5.738, después de registrar 167 decesos en las últimas 24 horas.



Por su parte, los pacientes que lograron superar la enfermedad y que recibieron el alta médica son un total de 92.929 personas, con 3.337 reportados desde el lunes.



COMIENZA EL DESCENSO EN LA AMAZONÍA



De otro lado, el Colegio Médico de Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, asegura que el impacto de la pandemia ha disminuido de manera significativa en esa ciudad, después de haber sido desbordada por cientos de enfermos y fallecidos en mayo último.



"Nosotros tuvimos una etapa muy dura de la enfermedad, que duró aproximadamente entre seis a ocho semanas, en la cual la mortalidad fue creciendo abruptamente, pero eso etapa ya ha pasado", afirmó este martes a Efe el doctor Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Iquitos.



Mientras que Perú se ha convertido en el octavo país con más casos del COVID-19 en el mundo, con unos 200.000 infectados, Loreto ha pasado de ser la tercera región con mayor incidencia nacional a la quinta, con 6.506 casos y 308 fallecidos, uno más que ayer.



Runciman dijo que la situación en Iquitos ha sido similar a la de otras ciudades del mundo como Guayaquil o Nueva York donde ahora el número de fallecidos "ha disminuido de manera muy importante".



"Si bien es cierto que todavía se presentan muertes por el COVID esto es mucho menor a lo que correspondía a esas semanas, que fueron muy duras", remarcó.



El decano medico también dijo que la capacidad de atención sanitaria ha mejorado en Iquitos, pero aún no llega "al cien por ciento, porque el personal de salud que ha dado positivo a la enfermedad todavía no se ha recuperado al cien por ciento".



PRESIDENTE VISITA HOSPITAL EN LIMA



En la jornada, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, visitó el Hospital de Emergencia del distrito de Ate, al este de Lima, que se equipó al inicio de la pandemia y que ha atendido a 2.221 pacientes del Covid-19 hasta la fecha.



"Hay un gran esfuerzo con infraestructura, ventiladores mecánicos, pero todo este equipamiento no sería nada sin el recurso humano que es lo más importante, en ustedes confiamos esa responsabilidad y agradecemos el esfuerzo", declaró Vizcarra al agradecer la labor del personal médico y de asistencia sanitaria.



El jefe de Estado, acompañado por el ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que el Hospital de Emergencia de Ate está equipado con 70 ventiladores mecánicos y tiene una capacidad para atender a 400 pacientes en Lima.