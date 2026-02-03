Peter Mandelson renuncia a Cámara de los Lores tras escándalo

LONDRES (AP) — La policía británica abrió el martes una investigación criminal sobre el político Peter Mandelson por presunta mala conducta en el cargo público debido a sus nexos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El gobierno del Reino Unido dice que los archivos recién publicados de Epstein sugieren que Mandelson, un exministro del gabinete, embajador y estadista veterano del gobernante Partido Laborista, podría haber compartido información sensible al mercado con Epstein hace una década y media.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que los detectives habían revisado informes de mala conducta y decidieron que justificaban una investigación completa.

La comandante Ella Marriott dijo que la fuerza "ha lanzado ahora una investigación sobre un hombre de 72 años, un exministro del gobierno, por delitos de mala conducta en el cargo público".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mala conducta en el cargo público puede sentenciarse incluso con cadena perpetua. Abrir una investigación no significa que Mandelson será arrestado, acusado o condenado.

Pero su amistad con Epstein ya le ha costado su carrera política. Mandelson anunció el martes su renuncia a la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento, a la que fue nombrado de por vida en 2008.

El presidente de la Cámara de los Lores, Michael Forsyth, declaró que Mandelson había informado a los funcionarios que se retirará a partir del miércoles.

El anuncio se produjo mientras el gobierno británico preparaba una legislación para expulsar a Mandelson de los Lores y despojarlo del título de Lord que acompañaba su asiento en la cámara. Mandelson retendrá el título después de su retiro, a menos que los legisladores aprueben una legislación para despojarlo de él, algo que no se ha hecho en más de un siglo.

Ocupó cargos de alto nivel

Los más de 3 millones de documentos relacionados con Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han traído revelaciones sobre Mandelson, quien ocupó cargos gubernamentales de alto nivel bajo gobiernos laboristas anteriores y fue embajador en Washington hasta que el primer ministro británico, Keir Starmer, lo despidió en septiembre por sus vínculos con Epstein.

Los archivos recién publicados contienen correos electrónicos de Mandelson a Epstein transmitiendo fragmentos de información política, algunos de los cuales los críticos dicen que podrían haber violado la ley.

Starmer dijo a su gabinete el martes que estaba "horrorizado" por las revelaciones en los archivos de Epstein recién publicados y estaba preocupado de que aún haya más detalles por emerger.

El portavoz de Starmer, Tom Wells, declaró que el gobierno envió a la policía su evaluación de que los documentos de Mandelson-Epstein contienen "información probablemente sensible al mercado" sobre la crisis financiera global de 2008 y sus secuelas que no deberían haberse compartido fuera del gobierno.

Entre las revelaciones en los archivos:

-En 2003-2004, documentos bancarios sugieren que Epstein envió tres pagos que suman 75.000 dólares a cuentas vinculadas a Mandelson o su pareja Reinaldo Avila da Silva. Mandelson ha dicho que no recuerda haber recibido el dinero e investigará si los documentos son auténticos. Pero renunció al gobernante Partido Laborista el domingo para no causar "más vergüenza" al partido.

-En 2008, Epstein evitó el enjuiciamiento federal al declararse culpable de cargos estatales en Florida de solicitar y procurar a un menor para la prostitución. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel.

-Correos electrónicos y mensajes de texto muestran que la amistad de Mandelson con Epstein continuó después de que el financiero fue sentenciado.

-En 2009, Epstein envió a Da Silva 10.000 libras (aproximadamente 13.650 dólares a las tasas actuales) para pagar un curso de osteopatía. Mandelson dijo a The Times de Londres que "en retrospectiva, fue claramente un error en nuestro juicio colectivo que Reinaldo aceptara esta oferta".

-También en 2009, Mandelson, entonces secretario de negocios, parece haber dicho a Epstein que presionaría a otros miembros del gobierno para reducir un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros.

-El mismo año, Mandelson envió a Epstein un informe interno del gobierno que discutía formas en que el Reino Unido podría recaudar dinero después de la crisis financiera global de 2008, incluyendo la venta de activos gubernamentales. Mandelson escribió: "Nota interesante que ha ido al PM".

-En mayo de 2010, Mandelson envió un mensaje a Epstein diciendo que "fuentes me dicen que el rescate de 500.000 millones de euros" está casi completo. El mensaje fue fechado horas antes de que los gobiernos europeos anunciaran un acuerdo de 500.000 millones de euros para apuntalar el euro.

Epstein murió por suicidio en una celda de la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales en Estados Unidos que lo acusaban de abusar sexualmente de decenas de niñas.

El secretario británico de Salud, Wes Streeting, indicó que la amistad de Mandelson con Epstein fue "una traición en muchos niveles".

"Es una traición a las víctimas de Jeffrey Epstein que continuara esa asociación y esa amistad durante tanto tiempo después de su condena", dijo Streeting a la BBC. "Es una traición no solo a un primer ministro sino a dos" — Gordon Brown, el líder del Reino Unido entre 2007 y 2010, y Starmer.

Se envió un correo electrónico solicitando comentarios sobre los documentos a Mandelson a través de la Cámara de los Lores.