Petro avisa que se defenderá de calumnias en EU

BOGOTA, Colombia, octubre 23 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que se "defenderá" de las calumnias que se han dicho en su contra por parte de funcionarios de Estados Unidos, a través de abogados en ese país.

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe", manifestó Petro, desde su cuenta de X.

Las manifestaciones de Petro coincidieron con las nuevas acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró que el mandatario colombiano "está haciendo muchas drogas".

"Es un matón y un tipo malo. Está haciendo muchas drogas. Ha dañado a su país de manera terrible. Colombia está muy mal. Fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas malas que entran a Estados Unidos", afirmó Trump, al ser interpelado por periodistas, tras sostener una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A lo anterior se sumó el anuncio hoy por el senador republicano Bernie Moreno de que su país prepara las pruebas para demostrar el supuesto vínculo del jefe de Estado colombiano con el narcotráfico, con el propósito de abrir un proceso judicial contra el mandatario y su familia.

"Hemos escuchado noticias de cómo aceptó dineros los carteles de la droga para ser elegido, como enriqueció a su familia y se valió de su cargo y cómo permitió que grupos terroristas internacionales como Hezbolá aumenten su influencia en Colombia, esa situación es intolerable para nosotros, por tanto, el presidente Trump tomará medidas para defender nuestra seguridad nacional", afirmó Moreno.

Petro manifestó que cuando el gobierno de Estados Unidos o cualquier otra nación necesite de su país para luchar contra el narcotráfico podrán contar con su apoyo.

"Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los Estados que quieran nuestra ayuda", puntualizó el mandatario.