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Pide papa desistir de consagrar obispos

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Pide papa desistir de consagrar obispos
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      ROMA.- El papa León XIV pidió el martes a un grupo disidente de católicos tradicionalistas que cancelara su plan de consagrar nuevos obispos sin su consentimiento, y calificó la medida como un acto cismático y un "pecado de extrema gravedad".

      "Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!", escribió León en una carta al reverendo Davide Pagliarani, superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

      León expresó su petición de último recurso un día antes de la consagración planeada por la fraternidad de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, Suiza. 

      Según el derecho canónico, las consagraciones constituyen un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica, y conllevan la excomunión automática para los cuatro obispos y para el obispo que administra la consagración.

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      Pagliarani respondió escribiendo una carta formal al papa León XIV pidiéndole que se tome tiempo antes de decidir cualquier sanción, señaló el reverendo.

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