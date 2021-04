Piden a Biden asegurar la frontera y retomar políticas de Trump

En una carta al presidente estadounidense Joe Biden, 274 sheriffs (jefes policiales) de Estados Unidos le pidieron revertir sus políticas migratorias para poder "asegurar" la frontera y poner fin a la crisis que se está viviendo allí.

En la misiva, con fecha de este miércoles, los sheriffs de 37 estados se dijeron "profundamente preocupados" por el "peligroso impacto" que las políticas fronterizas de Biden "están teniendo en nuestros ciudadanos, residentes legales y comunidades".

Los jefes policiales advirtieron al mandatario que si no actúa ahora, los recursos de seguridad pública se verán rebasados "con los efectos criminales de la migración ilegal sin vigilancia, incluyendo bandas trasnacionales, armas, drogas peligrosas y tráfico de personas".

Los sheriffs de Estados Unidos, continuaron, "le pedimos, Sr. Presidente, que revierta el curso y nos ayude a proteger a nuestras comunidades asegurando la frontera sur. Las administraciones tanto de Barack Obama como la de Donald Trump reconocieron las amenazas y peligros que representaba la migración ilegal. Es de importancia crítica que usted también las vea".

Acusaron a la administración Biden de "alentar y aprobar la ilegalidad y la victimización del pueblo de Estados Unidos, todo en el nombre de la migración ilegal masiva".

En particular, criticaron la decisión de Biden de poner fin a la construcción del muro fronterizo y de cambiar las políticas de seguridad fronteriza a sabiendas "de la crisis" que ello provocaría.

Aseguraron que tanto el presidente como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, "son plenamente conscientes de lo que la inmigración ilegal hace a nuestros ciudadanos, residentes legales y comunidades".

Advirtieron que no ignorarán las leyes y reclamaron a Biden tres cosas:

? Revertir el curso a las políticas proinmigrantes.

? Reanudar la construcción del muro fronterizo.

? Adoptar políticas fronterizas "de sentido común" de administraciones anteriores.