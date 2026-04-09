Piden bautizar dos cráteres de la Luna

HOUSTON.- El amor lunar no conoce límites.

Los astronautas de Artemis II, que regresan a toda velocidad desde la Luna, retomaron un gesto conmovedor del Apollo 8 a al proponer nombres profundamente personales para un par de cráteres lunares.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación pidieron permiso para nombrar un pequeño cráter reciente en honor a su cápsula, llamado Integrity, y otro en honor a su difunta esposa, Carroll.

El astronauta canadiense Jeremy Hansen hizo la solicitud justo antes del sobrevuelo lunar del pasado lunes.

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Wiseman estaba demasiado conmovido para hablar. Carroll Wiseman, enfermera neonatal, murió de cáncer en 2020.

El astronauta Jim Lovell, durante el viaje del Apolo 8 en 1968, dio el nombre de su esposa a un destacado pico lunar: Monte Marilyn. Fue el primer viaje de la humanidad a la Luna y ella aguardó con ansiedad su regreso a casa en Houston.

Los tres estadounidenses y el canadiense de Artemis II son los primeros visitantes lunares desde que el Apolo 17 cerró aquella gran época en 1972, y su petición de nombrar cráteres dejó temporalmente sin palabras a los controladores en tierra.

El científico lunar de la NASA Ryan Watkins declaró a The Associated Press el miércoles desde el Centro Espacial Johnson en Houston: "Fue definitivamente un momento muy emotivo. Creo que la mayoría de nosotros no lo esperaba. No hubo ni un solo ojo seco".

La científica principal de Control de Misión, Kelsey Young, trabajó con la tripulación de Artemis II antes del lanzamiento y, discretamente, los ayudó a elegir los dos cráteres brillantes y relativamente jóvenes, que se identificaron rápidamente una vez que estuvieron lo bastante cerca de la Luna, tanto con lentes de aumento como una simple vista.

El propuesto Cráter Carroll está en el limbo izquierdo de la Luna, en el límite entre la cara visible y la cara oculta, y en ocasiones es visible desde la Tierra. Es poco profundo y mide aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) de ancho, según Watkins. El cráter Integrity, ligeramente más grande, está completamente en la cara oculta lunar.