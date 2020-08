Piden el desalojo a la tienda de lujo Saks en Miami por impago de renta

El lujoso centro comercial de la ciudad de Bal Harbour, en el condado Miami-Dade (EE.UU.), pidió el desalojo de la tienda Saks Fifth Avenue por impago de la renta e impuestos de propiedad por cerca de 2 millones de dólares, informaron este viernes medios locales.



El propietario de Bal Harbour Shops, Whitman Family Development, interpuso la demanda de desalojo la semana pasada ante un tribunal del condado tras más de cuatro décadas de relación, en la que esta conocida tienda minorista ayudó a posicionar el centro comercial como uno de los más exclusivos del sur de Florida.



El sureste de Florida, donde está esta tienda de Saks, ha sido el foco de la pandemia de la COVID-19 en el estado, en el que cientos de miles de personas se enfrentan a desalojos a partir del próximo martes, cuando expira la moratoria autorizada por el Gobierno de Ron DeSantis.



Casi uno de cada cinco ( 21 %) de inquilinos en la Florida ya está atrasado en el pago de la renta, informó este viernes el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias.



En el caso de Saks, la tienda no ha pagado el porcentaje del alquiler de febrero, marzo y abril, que se calcula de las ventas netas de los grandes almacenes, y tampoco los impuestos inmobiliarios de 2019, detalló la publicación de bienes raíces The Real Deal, que tuvo acceso a la demanda.



Los propietarios de la tienda buscan además que Saks devuelva una parte de un anticipo de unos 18 millones de dólares que le proporcionó al minorista nacional para renovar su tienda por departamentos.



"Esperamos que el sistema legal determine qué es justo y razonable para todas las partes", dijo por su parte Saks en un comunicado.



Florida presenta hasta hoy viernes más de 615.000 casos de la COVID-19 y 11.099 muertes desde el pasado 1 de marzo, según el departamento de Salud estatal. Más de 155.000 contagios se han reportado en Miami-Dade.



El desplome del turismo, motor de la economía de Florida, se ha visto en el sur del estado, con las tiendas con pocos visitantes de otros lugares y también con escaso nuevo surtido.



Bal Harbour Shops reabrió el 18 de mayo después de casi dos meses de cierre en los que las ventas fueron solo por internet.



La demanda, sin embargo, detalla que los reportes de ventas de junio pasado superaron las del mismo mes de 2019 y que la tienda ha usado de "excusa" la pandemia para no pagar, señaló The Real Deal.