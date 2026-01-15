Piden pena de muerte para expresidente de Surcorea

SEÚL.- Un fiscal independiente pidió el martes la pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por cargos de rebelión en relación con su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

Yoon, quien fue destituido el pasado abril y está en la cárcel, enfrenta ocho juicios por varios cargos criminales relacionados con su debacle de la ley marcial y otros escándalos que surgieron durante su mandato. Los cargos de que abordaron una rebelión son los más significativos.

El equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk solicitó al Tribunal del Distrito Central de Seúl la pena capital para Yoon y describió su decreto como "actividades antiestatales" y "autogolpe". El equipo de Cho alegó que Yoon tenía como objetivo prolongar su mandato neutralizando la estructura constitucional de los sistemas de gobernanza estatal.

Hablando en la misma sala del tribunal más tarde, Yoon criticó las investigaciones sobre sus cargos de rebelión alegando que fueron "desenfrenadas" e implicaron "manipulación" y "distorsión".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Yoon, conservador, también reiteró que su decreto fue un intento desesperado de concienciar a la población sobre lo que consideraba el peligro del opositor Partido Democrático, que utilizó su mayoría legislativa para obstruir su agenda. Dijo que el ejercicio de los poderes de emergencia del presidente no puede ser castigado como rebelión.